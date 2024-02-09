Kızılcık Şerbeti yeni bölüm bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti 50. Bölüm fragmanı izle!

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KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kızılcık Şerbeti'nin 49. Bölümünde; Mustafa'nın suçlamaları karşısında sinirlenen Nilay, çocuğunu alarak evi terk eder. Nursema'ya gelir ancak Nursema haberi annesinden almıştır, kapıyı açmaz. Nilay'a, Sönmez yardım eder ve onu eve alır. Nilay tüm gerçekleri Sönmez'e anlatır. Bu arada Mustafa da kendi ailesine boşanmak istemesinin detaylarını söyler. Kıvılcım ve Rüzgar, bu sefer de okumak istemeyen bir kız için kolları sıvarlar. Çimen ve Gökhan'ın ilişkisi ilerlemekte, ancak Gökhan evli olduğu gerçeğini saklamaktadır. Dernekte çalışan bir kızın Ertuğrul hakkında söyledikleri Kıvılcım'ın kafasını karıştırır. Fatih, ilişkilerine devam etme ya da bitirme konusunda bir karar vermesi için Doğa'yı zorlar. Yeni girdiği işler Umut'un başına bela açar. Abdullah ayaklanır ayaklanmaz Alev ile buluşur ve boşanmasının biraz süre alacağını söyler. Alev bu sıkıntılı döneme daha fazla katlanmak istemez. Alev konuyu kökünden çözmek için Pembe'ye gider.

50. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!