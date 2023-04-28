Kızılcık Şerbeti dizisi, bazı kadına şiddet sahnelerinden dolayı RTÜK'ten ceza almıştı. Avukatların itirazı üzerine diziyle ilgili yeni karar verildi. Peki, Kızılcık Şerbeti yayınlanacak mı, bu akşam yeni bölüm var mı? Kızılcık Şerbeti bugün var mı? Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı? İşte detaylar...

Kızılcık Şerbeti yayınlanacak mı? Kızılcık Şerbeti dizisi, bazı kadına şiddet sahnelerinden dolayı RTÜK'ten ceza almıştı. Avukatların itirazı üzerine diziyle ilgili yeni karar verildi. Peki, Kızılcık Şerbeti yayınlanacak mı, bu akşam yeni bölüm var mı? Kızılcık Şerbeti bugün var mı? Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı? Detaylar haberimizde...

KIZILCIK ŞERBETİ BU AKŞAM VAR MI?

Kadına şiddet sahnelerinden dolayı RTÜK'ün 5 hafta durdurma ve 1,5 milyon TL ceza verdiği Kızılcık Şerbeti dizisiyle ilgili yeni karar çıktı. Kanal avukatlarının itirazlarının ardından Ankara Bölge İdari Mahkemesi, RTÜK'ün aldığı kararı bozarak yürütmeyi durdurdu. Dizi cuma günü yani bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelecek.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI