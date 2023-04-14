Kızılcık Şerbeti dizisinin yayınlanmamasının ardından dizi bitti mi sorusu merak konusu oldu. Peki, Kızılcık Şerbeti yayından kaldırıldı mı? Kızılcık Şerbeti bitti mi? 14 Nisan Kızılcık Şerbeti neden ceza aldı? İşte detaylar...

Show Tv ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisi ekranlara gelmemesinin ardından kısa sürede gündem oldu. Kullanıcılar tarafından Kızılcık Şerbeti yayından kaldırıldı mı sorusu araştırılıyor. Peki, Kızılcık Şerbeti yayından kaldırıldı mı? Kızılcık Şerbeti bitti mi? 14 Nisan Kızılcık Şerbeti neden ceza aldı? Detaylar haberimizde...

KIZILCIK ŞERBETİ YAYIN YASAĞI NEDİR?

Gerdek sahnesinden dolayı RTÜK'ün 5 hafta durdurma ve 1,5 milyon TL ceza verdiği Kızılcık Şerbeti'nde yeni bir gelişme yaşandı. Show TV'nin avukatlarının itirazını değerlendiren mahkeme, RTÜK'ten savunma istedi. Uzayan karar süreci sonrası ise dizi bu akşam ekrana gelecek. Mahkeme yürütmeyi durdurdu ve RTÜK'ten de savunma istedi.

KIZILCIK ŞERBETİ BU AKŞAM NEDEN YOK?

Kızılcık Şerbeti oyuncularından Barış Kılıç İnstagram hesabından yaptığı paylaşım ile dizinin bu akşam yayınlanmayacağını duyurdu. Kılıç, Yayın durdurma kararı saat 17:00'da geldi. İtiraz hakkımız bile olmadı." ifadelerini kullandı.