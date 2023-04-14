Show Tv ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti yeni bölümleriyle seyircisiyle buluşacak. Kızılcık Şerbeti bu akşam yayınlanacak mı merak konusu oldu. Peki, Kızılcık Şerbeti yayın durduruldu mu? 14 Nisan Kızılcık Şerbeti bu akşam yayınlanmayacak mı? Kızılcık Şerbeti RTÜK neden ceza aldı? İşte detaylar...

Kızılcık Şerbeti dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çekici konusuyla Show Tv ekranlarında izleyiciyi ekrana kilitliyor. Yeni bölümleriyle adından söz ettiren Kızılcık Şerbeti bu akşam yayınlanacak mı merak konusu oldu. Dizinin oyuncularının yaptığı paylaşım sonrasında Kızılcık Şerbeti bugün yok mu sorusu araştırılmaktadır. Peki, Kızılcık Şerbeti yayın durduruldu mu? 14 Nisan Kızılcık Şerbeti bu akşam yayınlanmayacak mı? Kızılcık Şerbeti RTÜK neden ceza aldı? Detaylar haberimizde...

KIZILCIK ŞERBETİ YAYIN YASAĞI MI ALDI?

Gerdek sahnesinden dolayı RTÜK'ün 5 hafta durdurma ve 1,5 milyon TL ceza verdiği Kızılcık Şerbeti'nde yeni bir gelişme yaşandı. Show TV'nin avukatlarının itirazını değerlendiren mahkeme, RTÜK'ten savunma istedi. Uzayan karar süreci sonrası ise dizi bu akşam ekrana gelecek. Mahkeme yürütmeyi durdurdu ve RTÜK'ten de savunma istedi.

KIZILCIK ŞERBETİ YAYIN DURDURULDU MU?

Kızılcık Şerbeti oyuncularından Barış Kılıç, İnstagram hesabından dizi hakkında paylaşımda bulundu. Kılıç, Yayın durdurma kararı saat 17:00'da geldi. İtiraz hakkımız bile olmadı." ifadelerini kullandı.