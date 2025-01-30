Kızılcık Şerbeti yarın var mı? 31 Ocak Kızılcık Şerbeti yeni bölüm yayınlanacak mı?
Kızılcık Şerbeti adlı programın yeni bölümünün 31 Ocak'ta yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. İzleyiciler, programın yeni bölümünün ne zaman ekranlarda olacağını merak ediyor. Peki, Kızılcık Şerbeti yarın var mı? 31 Ocak Kızılcık Şerbeti yeni bölüm yayınlanacak mı? İşte detaylar!
Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, her hafta büyük bir merakla takip ediliyor. Dizinin yeni bölümlerinin olup olmadığı konusunda izleyiciler sık sık "Kızılcık Şerbeti yarın var mı?", "31 Ocak Kızılcık Şerbeti yeni bölüm yayınlanacak mı?" gibi soruların yanıtını arıyor. İşte Show TV yayın akışı ve Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümüyle ilgili detaylar…
KIZILCIK ŞERBETİ YARIN VAR MI?
Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümü 31 Ocak 2025 Cuma günü saat 20:00'de Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.
KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kızılcık Şerbeti'nin 85. Bölümünde; Abdullah ve Işıl'ın bir yandan patron çalışan ilişkisi sürerken bir yandan da dostlukları perçinleniyordur. Asude'nin şirketteki ağırlığı günden güne iyice hissedilmektedir. Asude hayatından memnundur. Ancak Firaz'ın, Nursema'ya ilgisi olduğunu duyunca küplere biner. Firaz hislerini annesine açtığına çoktan pişman olmuştur bile. Nilay hızlıca iyileşmektedir, annesine karşı hala kırgın ve soğuk olsa da böbreğinin birini vererek onu iyileştirmek ister. Hasta olduğunu düşünerek doktora giden Kıvılcım'ı çok büyük bir sürpriz beklemektedir. Bu arada Nursema, İlhami'ye açılacak ancak ondan karşılık alamayınca çok üzülecektir. Tüm bu gerilimler içindeki Nursema'nın Pembe ile arası da açılır. Ancak Pembe'nin İlhami'ye giderek hesap sorması işi iyice çığırından çıkaracaktır.
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31 OCAK SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Kızılcık Şerbeti
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
00:15 Deha
02:45 Siyah Kalp
04:45 Bahar