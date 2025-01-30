Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, her hafta büyük bir merakla takip ediliyor. Dizinin yeni bölümlerinin olup olmadığı konusunda izleyiciler sık sık "Kızılcık Şerbeti yarın var mı?", "31 Ocak Kızılcık Şerbeti yeni bölüm yayınlanacak mı?" gibi soruların yanıtını arıyor. İşte Show TV yayın akışı ve Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümüyle ilgili detaylar…

KIZILCIK ŞERBETİ YARIN VAR MI?

Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümü 31 Ocak 2025 Cuma günü saat 20:00'de Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kızılcık Şerbeti'nin 85. Bölümünde; Abdullah ve Işıl'ın bir yandan patron çalışan ilişkisi sürerken bir yandan da dostlukları perçinleniyordur. Asude'nin şirketteki ağırlığı günden güne iyice hissedilmektedir. Asude hayatından memnundur. Ancak Firaz'ın, Nursema'ya ilgisi olduğunu duyunca küplere biner. Firaz hislerini annesine açtığına çoktan pişman olmuştur bile. Nilay hızlıca iyileşmektedir, annesine karşı hala kırgın ve soğuk olsa da böbreğinin birini vererek onu iyileştirmek ister. Hasta olduğunu düşünerek doktora giden Kıvılcım'ı çok büyük bir sürpriz beklemektedir. Bu arada Nursema, İlhami'ye açılacak ancak ondan karşılık alamayınca çok üzülecektir. Tüm bu gerilimler içindeki Nursema'nın Pembe ile arası da açılır. Ancak Pembe'nin İlhami'ye giderek hesap sorması işi iyice çığırından çıkaracaktır.

KIZILCIK ŞERBETİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

31 OCAK SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Kızılcık Şerbeti

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

00:15 Deha

02:45 Siyah Kalp

04:45 Bahar