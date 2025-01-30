1050 lirayı geçenler 2000 lira ödeyecek! Elektrik faturalarında yeni dönem şubatta başlayacak, martta faturalara yansıyacak

Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu
ABD'deki uçak kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a çıktı

Trump yönetimi şokta! ABD'deki esrarengiz kazada bilanço ağırlaşıyor
Kimyasal madde alarmı! Yalova'da kent geneline su verilemiyor

Kimyasal madde alarmı! Bir şehrimizde sular tamamen kesildi
Provokatör Momika canlı yayın sırasında vurularak öldürüldü

Kuran yakan provokatör canlı yayın sırasında öldürüldü

Kızılcık Şerbeti yarın var mı? 31 Ocak Kızılcık Şerbeti yeni bölüm yayınlanacak mı?

Kızılcık Şerbeti yarın var mı? 31 Ocak Kızılcık Şerbeti yeni bölüm yayınlanacak mı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kızılcık Şerbeti adlı programın yeni bölümünün 31 Ocak'ta yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. İzleyiciler, programın yeni bölümünün ne zaman ekranlarda olacağını merak ediyor. Peki, Kızılcık Şerbeti yarın var mı? 31 Ocak Kızılcık Şerbeti yeni bölüm yayınlanacak mı? İşte detaylar!

Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, her hafta büyük bir merakla takip ediliyor. Dizinin yeni bölümlerinin olup olmadığı konusunda izleyiciler sık sık "Kızılcık Şerbeti yarın var mı?", "31 Ocak Kızılcık Şerbeti yeni bölüm yayınlanacak mı?" gibi soruların yanıtını arıyor. İşte Show TV yayın akışı ve Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümüyle ilgili detaylar…

KIZILCIK ŞERBETİ YARIN VAR MI?

Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümü 31 Ocak 2025 Cuma günü saat 20:00'de Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Kızılcık Şerbeti yarın var mı? 31 Ocak Kızılcık Şerbeti yeni bölüm yayınlanacak mı?

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kızılcık Şerbeti'nin 85. Bölümünde; Abdullah ve Işıl'ın bir yandan patron çalışan ilişkisi sürerken bir yandan da dostlukları perçinleniyordur. Asude'nin şirketteki ağırlığı günden güne iyice hissedilmektedir. Asude hayatından memnundur. Ancak Firaz'ın, Nursema'ya ilgisi olduğunu duyunca küplere biner. Firaz hislerini annesine açtığına çoktan pişman olmuştur bile. Nilay hızlıca iyileşmektedir, annesine karşı hala kırgın ve soğuk olsa da böbreğinin birini vererek onu iyileştirmek ister. Hasta olduğunu düşünerek doktora giden Kıvılcım'ı çok büyük bir sürpriz beklemektedir. Bu arada Nursema, İlhami'ye açılacak ancak ondan karşılık alamayınca çok üzülecektir. Tüm bu gerilimler içindeki Nursema'nın Pembe ile arası da açılır. Ancak Pembe'nin İlhami'ye giderek hesap sorması işi iyice çığırından çıkaracaktır.

Kızılcık Şerbeti yarın var mı? 31 Ocak Kızılcık Şerbeti yeni bölüm yayınlanacak mı?

KIZILCIK ŞERBETİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

31 OCAK SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Kızılcık Şerbeti

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

00:15 Deha

02:45 Siyah Kalp

04:45 Bahar

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
img

Süper Lig'den milli yıldızı istedi! Hiç beklemediği bir yanıt aldı
img

Trump yönetimi şokta! ABD'deki esrarengiz kazada bilanço ağırlaşıyor
img

Suriye'den Putin'e reddedemeyeceği teklif
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Faruk Fatih Özer'in örgüt kurmakla suçlandığı davada tahliye kararı

Faruk Fatih Özer hakkında yeni gelişme
Fenerbahçe'den sürpriz Eren Elmalı hamlesi

Galatasaray değil! Süper Lig devine imzayı atmak üzere
Bütün kazancını gayrimenkule yatırmış! İşte Emrah'ın sahip olduğu ev sayısı

Sahip olduğu daire sayısı ve kira getirisi dudak uçuklattı
Dursun Özbek, Sergen Yalçın'ın '1 numara' dediği golcüyü almaya gidiyor

Dursun Özbek, Sergen'in "1 numara" dediği golcüyü almaya gidiyor
Yer: Şanlıurfa! Rezilliğini kimse görmedi sandı ama kamera kayıttaydı

Rezilliğini kimse görmedi sandı ama kamera kayıttaydı
Bu tartışma çok su kaldırır! Ece Üner'den Fatih Portakal'a ağır mı ağır sözler

Ece Üner'den Fatih Portakal'a kavgada söylenmeyecek sözler

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.