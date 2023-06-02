Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümü sonrasında Umut'un babasını canlandıran kim merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Umut'un babasını kim canlandırıyor araştırılıyor. Peki, Kızılcık Şerbeti Umut'un babası kimdir? Kızılcık Şerbeti Umut babasını kim canlandırıyor? İşte detaylar...

Show Tv ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Kızılcık Şerbeti Umut'un babasını canlandıran kişi araştırılıyor. Kızılcık Şerbeti Umut babası kimdir merak konusu oldu. Peki, Kızılcık Şerbeti Umut'un babası kimdir? Kızılcık Şerbeti Umut babasını kim canlandırıyor? Detaylar haberimizde...

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜM NE OLDU?

Ömer, Kayhan'a fırsat vermeden ondan önce davranıp Metehan'ın oğlu olmadığı sırrını afişe etmek zorunda kalmıştır. Bu gerçek Metehan'ı özellikle aldatıldım duygusuyla mutsuz ederken,herkes için de büyük bir sürpriz olmuştur. Ömer oğluyla arasını düzeltmeye çalışırken, Kayhan Metehan'ı kendi tarafına çekmek derdindedir.

Nursema ve Umut izinli olarak ilk kez buluşurlarsa da tesadüf aynı mekanda olan eski kayınpederin varlığıyla rahatsız olurlar. Nilay'ın marangozu onu dolandırarak kaçmış ve Nilay'a bir papağan bırakmıştır. Nilay papağanı eve gizlice sokup odasında barındırmaya çalışsa da kısa sürede tüm ev halkı varlığından haberdar olacak ve aile içi ufak atışmalar yaşanacaktır. Doğa'ya yardım etmek için Aylin'le yakınlaşmaya çalışan Alev, bu işin çokta kolay olmadığını kısa sürede anlayacaktır. Aylin türlü oyunlarla Fatih'i sıkıştırıp, kendinden kopmamasına çabalarken çok büyük bir engelle karşılaşacaktır.

KIZILCIK ŞERBETİ UMUT'UN BABASI KİMDİR?

Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde Umut'un babası diziye dahil olmuştur. Umut'un babası Nursema'yı gelini olarak istememektedir.