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Kızılcık Şerbeti Umut kimdir? Serkan Tınmaz kimdir, kaç yaşında, nereli? Serkan Tınmaz hayatı ve biyografisi!

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Kızılcık Şerbeti Umut kimdir? Serkan Tınmaz kimdir, kaç yaşında, nereli? Serkan Tınmaz hayatı ve biyografisi!

Kızılcık Şerbeti Umut kimdir, kim oynuyor, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı, soruları merakla soruluyor. "Kızılcık Şerbeti" dizisinde düğün organizasyonunu yapan kişi olarak karşımıza çıkan "Umut" karakteri Nursema karakteriyle ilgilenen biri olarak görünüyor. Peki, Kızılcık Şerbeti Umut kimdir? Serkan Tınmaz kimdir, kaç yaşında, nereli? Serkan Tınmaz hayatı ve biyografisi nedir?

Kızılcık Şerbeti dizisinde Umut karakterini canlandıran oyuncunun adı Serkan Tınaz'dır. Peki, Kızılcık Şerbeti Umut kimdir? Serkan Tınmaz kimdir, kaç yaşında, nereli? Serkan Tınmaz hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

KIZILCIK ŞERBETİ UMUT KİMDİR?

Kızılcık Şerbeti dizisinde Umut karakterini canlandıran oyuncunun adı Serkan Tınaz'dır.

Serkan Tınmaz 16 Aralık 1986 tarihinde İstanbul'da doğdu.

Serkan Tınmaz, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunudur.

Lisans eğitimini tamamladıktan sonra Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama Bölümü Oyunculuk yüksek lisans programına başlamıştır.

2011 yılında Aşk ve Devrim filmi ile kariyerine adım atmış, birçok tiyatro, dizi ve sinema projelerinde yer almıştır.

Tiyatro oyunları

Veriler (Semaver Kumpanya)

Bir İnfazın Portresi (Semaver Kumpanya)

Titus Andronicus (Semaver Kumpanya)

Anadolu Ekspresi

Aşık (Açık Sahne)

Suretsizler (Açık Sahne)

Doğal Seçilim Yoluyla Türlerin Kökeni ya da Hayat Kavgasında Avantajlı Irkların Korunumu Üzerine (Açık Sahne)

Çirkin Ördek Yavrusu Müzikali (Zorlu Çocuk Tiyatrosu)

Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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