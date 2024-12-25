Kızılcık Şerbeti Sönmez öldü mü, Sönmez diziden ayrılıyor mu?

Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölüm fragmanı sosyal medyayı salladı. Hem televizyon izleyicileri hem de sosyal medya kullanıcılarının yakından takip ettiği dizinin yeni bölüm fragmanı gündem oldu. Kızılcık Şerbeti Sönmezöldü mü, Sönmez diziden ayrılıyor mu?

KIZILCIK ŞERBETİ SÖNMEZ ÖLDÜ MÜ?

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbetinin 82. bölüm 2. fragmanı izleyicilerde büyük merak uyandırdı. Fragmanda sağlık ekipleri, yaşanan patlamada 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 4'ü ağır olmak üzere toplam 9 kişinin yaralandığını açıkladı. Sezon finali havasındaki fragman, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve izleyiciler kimlerin öldüğünü tartışmaya başladı.

Aileleri bir araya getiren yılbaşı yemeğinde yaşanan büyük yangından görüntülerin ekrana geldiği tanıtıma sağlık görevlisinin "4 ölü, 4 ağır, 9 yaralı" şeklindeki açıklaması damga vuruyor.

'Görkem'in çıkardığı yangında ölen 4 kişinin kim olacağı ise merak ediliyor.

Kızılcık Şerbeti'nin 82. bölüm fragmanında Sönmez ve Nilay'ın yerde yattığı ve herkesin dumanlar içinde kaldığı sahne dikkat çekti. Yanan mekanda 4 kişinin ölecek olmasının öğrenilmesiyle beraber gündemde yer alan iddialara göre, Sönmez karakterinin ve diziden ayrılacağı öğrenilen Görkem'in ailesinin öleceği belirtildi.

KIZILCIK ŞERBETİNDEN KİM AYRILIYOR?

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 82. bölüm 2. fragmanında yeni yıl yemeği esnasında olan patlama? sonrası birkaç kişinin cansız bedeninin ekipler tarafından alındığı gösterildi.