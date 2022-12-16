Show Tv'nin yeni dizisi Kızılcık Şerbeti yeni bölümleriyle seyirciyi ekranlara kitliyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Kızılcık Şerbeti dizisinin son bölümü merak konusu oldu. Kızılcık Şerbeti dizisinin son bölüm izleme linki izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Kızılcık Şerbeti son bölüm izle! Kızılcık Şerbeti son bölümde neler oldu? Kızılcık Şerbeti 7. bölüm full HD izle!

Kızılcık Şerbeti 7.bölüm İZLE! Başrolünde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen ve Sıla Türkoğlu yer aldığı Kızılcık Şerbeti Show Tv ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Kızılcık Şerbeti'nın son bölümü merak uyandırdı. Kullanıcılar, dizinin son bölümünü araştırmakta. Kızılcık Şerbeti dizisinin 7.bölüm izleme linki izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Kızılcık Şerbeti son bölüm izle! Kızılcık Şerbeti son bölümde neler oldu? Kızılcık Şerbeti 7. bölüm full HD izle!

KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NEDİR?

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir.

KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCULARI KİMLER?

Kızılcık Şerbeti dizisi oyuncuları arasında Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman gibi isimler yer alıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜM NE OLDU?

Abdullah ve Pembe'nin, Alev'in ofisinde karşılaşmaları iki aile içinde de büyük fırtınalara sebep olacaktır. Özellikle Pembe'nin kocasına olan kırgınlığı kolay kolay geçmeyecektir. Kıvılcım hakkında dava açılacağını öğrenen Ömer, bu işi mahkeme salonlarına taşınmadan halletmeye çalışacak ve bunda da başarılı olacaktır. Doğa'nın babası Kayhan, Ünallar'a satmayı hedeflediği otel konusunda hüsrana uğrasa da pes etmeyecek, bu sefer damadı Fatih üzerinden yeni ataklara kalkışacaktır. Nursema ve Umut arkadaşlığı Nursema'nın tüm çekingenliğine rağmen filiz vermeye başlayacaktır. Kısa bir süre önce doktor konusunda kriz yaşandığı için Doğa artık bu yolda ne annesine ne de kayınvalidesine sormadan yalnız yürümeye karar verir. Ancak aldığı tek karar bu değildir. Doğa'nın kimseye haber vermeden okula tekrar başlaması yeni olayları tetikleyecektir.