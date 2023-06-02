Show Tv'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin oyuncuları merak konusu oldu. Kızılcık Şerbeti dizisinde yer alan Serdar karakteri izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Kızılcık Şerbeti Serdar kimdir? Kızılcık Şerbeti Serdar karakterini kim canlandırıyor? Kızılcık Şerbeti Serdar gerçekte kim? İşte detaylar...

Başrolünde Evrim Alasya, Barış Kılıç ve Sıla Türkoğlu'un yer aldığı Kızılcık Şerbeti Show Tv ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümü merak uyandırdı. Kızılcık Şerbeti dizisinin karakterlerinden Serdar, izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Kızılcık Şerbeti Serdar karakteri merak konusu oldu. Peki, Kızılcık Şerbeti Serdar kimdir? Kızılcık Şerbeti Serdar karakterini kim canlandırıyor? Kızılcık Şerbeti Serdar gerçekte kim? Detaylar haberimizde...

KIZILCIK ŞERBETİ SERDAR KİMDİR?

Kızılcık Şerbeti dizisinde Serdar karakterini Yiğit Dikmen canlandırmaktadır. Sönmez ve Mustafa'nın ortak olduğu lokantanın müşterisi olan Serdar'ın yolu Selin Türkmen'in oynadığı Çimen'le kesişmesi sonucunda diziye dahil olmuştur.