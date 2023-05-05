Kızılcık Şerbeti dizisinin oyuncuları kimlerdir merak ediliyor. Diziye yeni katılan oyuncu eski Survivor yarışmacısı Yiğit Dikmen oldu. Peki, Kızılcık Şerbeti Serdar kimdir, kim canlandırıyor? Kızılcık Şerbeti Serdar (Yiğit Dikmen) kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? İşte detaylar...

Kızılcık Şerbeti, Gold Film imzalı, ilk bölümü 28 Ekim 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Hakan Kırvavaç'ın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek'in kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Kızılcık Şerbeti Serdar kimdir, kim canlandırıyor? Kızılcık Şerbeti Serdar (Yiğit Dikmen) kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı?

KIZILCIK ŞERBETİ SERDAR KİMDİR, KİM CANLANDIRIYOR?

Kızılcık Şerbeti dizisinde Serdar karakterini "Yiğit Dikmen" canlandırmaktadır.

Eski Survivor yarışmacısı Yiğit Dikmen, ekranların fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna dahil oluyor. Dikmen, dizide Sönmez ve Mustafa'nın ortak olduğu lokantanın müşterisi Serdar'ı canlandıracak ve ilerleyen bölümlerde Çimen ile yolları kesişecek.

Yiğit Dikmen, başrollerini Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Barış Kılıç, Evrim Alasya gibi isimlerin paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosuna dahil oldu. Dikmen, RTÜK'ün cezasının ardından ekranlara dönen dizide Serdar karakterini oynayacak.Sönmez ve Mustafa'nın ortak olduğu lokantanın müşterisi olan Serdar'ın yolu ilerleyen bölümlerde Selin Türkmen'in oynadığı Çimen'le kesişecek.

YİĞİT DİKMEN KİMDİR?

Survivor 2014 yarışmasından sonra yıldızı parlayan Yiğit Dikmen, bir süre oyunculuk eğitimi almasının ardından 2015 yılında Fox Tv'de ekrana gelen 'Şehrin Melekleri' adlı dizide rol aldı ve "Fırat Ünver" karakterini canlandırdı. Yiğit Dikmen'nin yer aldığı bir diğer dizi projesi ise Kanal D ekranlarında yayınlanan "Hayat Mucizelere Gebe" oldu. Yiğit Dikmen dizide Hande Ataizi, Damla Colbay ve Işıl Yücesoy ile birlikte rol aldı.

Amatör kümede futbol oynadıktan sonra Survivor 2014'e katılan Yiğit Dikmen, yarışmadan sonra oyunculuk kariyerine başladı. Şehrin Melekleri, Sen Çal Kapımı, Seversin ve Üç Kız Kardeş gibi dizilerde rol alan Dikmen'in yeni projesi belli oldu.