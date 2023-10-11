"Selin Türkmen (Çimen) 44 yaşında mı, gerçek yaşı ne?" Merak ediliyor. Sosyal medyanın son günlerde en çok konuştuğu isimlerden biri, "Kızılcık Şerbeti" dizisinin 'Çimen'i Selin Türkmen oldu. Selin Türkmen, gerçek yaşı hakkında yanlış bir algı oluşturmuştu. Peki ama Kızılcık Şerbeti Selin Türkmen kaç yaşında? İşte detaylar…

Kızılcık Şerbeti Selin Türkmen kaç yaşında? Selin Türkmen (Çimen) 44 yaşında mı, gerçek yaşı ne?

Dizi, Cuma akşamları Show TV'de yayınlanıyor ve Kıvılcım karakterini canlandıran Evrim Alasya'nın kızını oynayan Selin Türkmen, aynı yaşta oldukları şeklinde iddialarla gündeme geldi. Ancak oyuncunun gerçek yaşını öğrenenler büyük bir şaşkınlık yaşadılar.Peki, Kızılcık Şerbeti Selin Türkmen kaç yaşında? Selin Türkmen (Çimen) 44 yaşında mı, gerçek yaşı ne? İşte detaylar…

KIZILCIK ŞERBETİ SELİN TÜRKMEN KAÇ YAŞINDA?

Genç oyuncu Selin Türkmen hakkında dolaşan yanlış bilgilere son verelim. Türkmen, aslında 2000 yılında doğmuş olup, 2023 itibariyle 23 yaşındadır. Sosyal medya ve yanlış bilgiler, zaman zaman yanıltıcı olabilmektedir. Gerçek bilgilere dayanarak, Selin Türkmen'in yaşını net bir şekilde belirtelim. Türkmen, 23 yaşındadır.

SELİN TÜRKMEN (ÇİMEN) 44 YAŞINDA MI, GERÇEK YAŞI NE?

Selin Türkmen'in yaşına dair yanlış bilgiler ve yanıltıcı algılar zaman zaman sosyal medyada dolaşabiliyor. Ancak, gerçek bilgilere dayanarak belirtmek gerekirse, Selin Türkmen 2000 doğumlu olup 2023 yılı itibariyle 23 yaşındadır. Oyuncunun sosyal medya platformlarını aktif bir şekilde kullandığı ve sık sık fotoğraf paylaştığı bilinmektedir. Yanlış bilgilere karşı doğru bilgiyi aktarmak önemlidir.