Kızılcık Şerbeti Rüzgar kimdir ve Yiğit Kirazcı, Kızılcık Şerbeti dizisine mi giriyor gündeme geliyor. Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör başrolünü paylaştığı Kızılcık Şerbeti'nin 2. sezon hazırlıkları devam ediyor. Kızılcık Şerbeti Rüzgar kimdir? Yiğit Kirazcı, Kızılcık Şerbeti dizisine mi giriyor? sorularına yanıt aranıyor. Peki, Kızılcık Şerbeti Rüzgar kimdir? Yiğit Kirazcı, Kızılcık Şerbeti dizisine mi giriyor?

Kızılcık Şerbeti Rüzgar kimdir? Yiğit Kirazcı, Kızılcık Şerbeti dizisine mi giriyor? sorularına yanıt aranıyor. 2. sezonu büyük bir heyecanla beklenen Kızılcık Şerbeti dizisinde Bahtiyar Memili'nin ardından Yiğit Kirazcı dahil oldu. Kızılcık Şerbeti Rüzgar kimdir? Yiğit Kirazcı, Kızılcık Şerbeti dizisine mi giriyor? Detaylar haberimizdedir…

KIZILCIK ŞERBETİ RÜZGAR KİMDİR?

2. sezonu büyük bir heyecanla beklenen Kızılcık Şerbeti dizisinde Bahtiyar Memili'nin ardından Yiğit Kirazcı dahil oldu. Kirazcı dizide Müjde Uzman'ın oynadığı Alev karakterinin eski sevgilisi Rüzgar'ı oynayacak.

YİĞİT KİRAZCI, KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNE Mİ GİRİYOR?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kızılcık Şerbeti'nin 2. sezon hazırlıkları devam ediyor. Gold Film'in imza attığı dizinin çekimlerinin eylül ayının ilk haftası başlaması planlanıyor. Gold Film'in Tod için çektiği "Sarmaşık Zamanı" dizisinin başrolleri arasında yer alan Yiğit Kirazcı Kızılcık Şerbeti'nde "Rüzgar" karakterine hayat verecek. Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün yazdığı dizide Rüzgar, Alev'in (Müjde Uzman) eski sevgilisi olarak hikayeye dahil olacak.

YİĞİT KİRAZCI KİMDİR?

Yiğit Kirazcı (d. 17 Ağustos 1983, İstanbul), Türk oyuncudur. Mustafa Yiğit Kirazcı, muhasebe müdürü anne ve açıkhava reklamcısı bir babanın oğlu olarak dünyaya geldi. Aslen Burhaniyeli olan Kirazcı, lise eğitimini Koç Lisesi, üniversite eğitimini 2005 yılında Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklam bölümünde tamamlamıştır. Üniversite yıllarında modellik yaptı, reklamlarda oynadı. Oyunculuk eğitimi aldı ve 2007 yılında Son Tercih dizisindeki Teoman karakteriyle oyunculuğa ilk adımını attı. Ardından çeşitli sinema filmleri ve dizilerde rol aldı. 2016 yılında Seviyor Sevmiyor dizisindeki Tuna Ertürk karakteriyle geniş kitlelere ulaştıktan sonra ise Netflix dizisi 50m2'de "Yakup" karakterine hayat verdi. 2020'de Çatı Katı Aşk dizisindeki "Demir Yılmaz" karakterini canlandırmıştır.

YİĞİT KİRAZCI

Filmografisi

2007 Son Tercih Teoman Konuk oyuncu Show TV

2011 Mavi Kelebekler Kosta Nikoliç TRT 1

2012 Sudan Bıkmış Balıklar Erkan Star TV

2013-2014 VicdanYardımcı oyuncu Kanal D

2014-2016 Güllerin Savaşı Mert Gencer

2016-2017 Seviyor Sevmiyor Tuna Ertürk Başrol oyuncusu atv

2017 Seni Kimler Aldı Barış Çamay

2018 8. Gün Ahmet Ekşi Yardımcı oyuncu

2019 Yüzleşme Levent Elibeyaz Başrol oyuncusu Kanal D

2020 Hizmetçiler Aras Atahanlı

Çatı Katı Aşk Demir Yılmaz

2021-2022 Evlilik Hakkında Her Şey Yıldırım Şahin FOX

2023- Kızılcık Şerbeti Rüzgâr Yardımcı oyuncu Show TV

İnternet dizi ve filmleri

Yıl Yapım Rol Notlar Platform

2019 Hakan: Muhafız Fırat Yardımcı oyuncu Netflix

2020 Galiçya İşgal Altında Oytun Başrol oyuncusu YouTube

2021 50m2 Yakup Yardımcı oyuncu Netflix

Ex Aşkım Can Başrol oyuncusu GAİN

2022 Aşkın Kıyameti Yusuf Netflix

Yakında Sarmaşık Zamanı Özgür beIN CONNECT

Sinema