Kızılcık Şerbeti Rüzgar kimdir? Yiğit Kirazcı, Kızılcık Şerbeti dizisine mi giriyor?
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Kızılcık Şerbeti Rüzgar kimdir ve Yiğit Kirazcı, Kızılcık Şerbeti dizisine mi giriyor gündeme geliyor. Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör başrolünü paylaştığı Kızılcık Şerbeti'nin 2. sezon hazırlıkları devam ediyor. Kızılcık Şerbeti Rüzgar kimdir? Yiğit Kirazcı, Kızılcık Şerbeti dizisine mi giriyor? sorularına yanıt aranıyor. Peki, Kızılcık Şerbeti Rüzgar kimdir? Yiğit Kirazcı, Kızılcık Şerbeti dizisine mi giriyor?
Kızılcık Şerbeti Rüzgar kimdir? Yiğit Kirazcı, Kızılcık Şerbeti dizisine mi giriyor? sorularına yanıt aranıyor. 2. sezonu büyük bir heyecanla beklenen Kızılcık Şerbeti dizisinde Bahtiyar Memili'nin ardından Yiğit Kirazcı dahil oldu. Kızılcık Şerbeti Rüzgar kimdir? Yiğit Kirazcı, Kızılcık Şerbeti dizisine mi giriyor? Detaylar haberimizdedir…
2. sezonu büyük bir heyecanla beklenen Kızılcık Şerbeti dizisinde Bahtiyar Memili'nin ardından Yiğit Kirazcı dahil oldu. Kirazcı dizide Müjde Uzman'ın oynadığı Alev karakterinin eski sevgilisi Rüzgar'ı oynayacak.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kızılcık Şerbeti'nin 2. sezon hazırlıkları devam ediyor. Gold Film'in imza attığı dizinin çekimlerinin eylül ayının ilk haftası başlaması planlanıyor. Gold Film'in Tod için çektiği "Sarmaşık Zamanı" dizisinin başrolleri arasında yer alan Yiğit Kirazcı Kızılcık Şerbeti'nde "Rüzgar" karakterine hayat verecek. Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün yazdığı dizide Rüzgar, Alev'in (Müjde Uzman) eski sevgilisi olarak hikayeye dahil olacak.
Yiğit Kirazcı (d. 17 Ağustos 1983, İstanbul), Türk oyuncudur. Mustafa Yiğit Kirazcı, muhasebe müdürü anne ve açıkhava reklamcısı bir babanın oğlu olarak dünyaya geldi. Aslen Burhaniyeli olan Kirazcı, lise eğitimini Koç Lisesi, üniversite eğitimini 2005 yılında Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklam bölümünde tamamlamıştır. Üniversite yıllarında modellik yaptı, reklamlarda oynadı. Oyunculuk eğitimi aldı ve 2007 yılında Son Tercih dizisindeki Teoman karakteriyle oyunculuğa ilk adımını attı. Ardından çeşitli sinema filmleri ve dizilerde rol aldı. 2016 yılında Seviyor Sevmiyor dizisindeki Tuna Ertürk karakteriyle geniş kitlelere ulaştıktan sonra ise Netflix dizisi 50m2'de "Yakup" karakterine hayat verdi. 2020'de Çatı Katı Aşk dizisindeki "Demir Yılmaz" karakterini canlandırmıştır.
Filmografisi
- 2007 Son Tercih Teoman Konuk oyuncu Show TV
- 2011 Mavi Kelebekler Kosta Nikoliç TRT 1
- 2012 Sudan Bıkmış Balıklar Erkan Star TV
- 2013-2014 VicdanYardımcı oyuncu Kanal D
- 2014-2016 Güllerin Savaşı Mert Gencer
- 2016-2017 Seviyor Sevmiyor Tuna Ertürk Başrol oyuncusu atv
- 2017 Seni Kimler Aldı Barış Çamay
- 2018 8. Gün Ahmet Ekşi Yardımcı oyuncu
- 2019 Yüzleşme Levent Elibeyaz Başrol oyuncusu Kanal D
- 2020 Hizmetçiler Aras Atahanlı
- Çatı Katı Aşk Demir Yılmaz
- 2021-2022 Evlilik Hakkında Her Şey Yıldırım Şahin FOX
- 2023- Kızılcık Şerbeti Rüzgâr Yardımcı oyuncu Show TV
- İnternet dizi ve filmleri
- Yıl Yapım Rol Notlar Platform
- 2019 Hakan: Muhafız Fırat Yardımcı oyuncu Netflix
- 2020 Galiçya İşgal Altında Oytun Başrol oyuncusu YouTube
- 2021 50m2 Yakup Yardımcı oyuncu Netflix
- Ex Aşkım Can Başrol oyuncusu GAİN
- 2022 Aşkın Kıyameti Yusuf Netflix
- Yakında Sarmaşık Zamanı Özgür beIN CONNECT
Sinema
- 2008 Cin Geçidi Birinci Genç Yardımcı oyuncu
- 2015 Tabula Rosa Sinan Başrol oyuncusu
- 2018 Baba Nerdesin Kayboldum Ali
- İyi Oyun Özer
- 2020 Aşk Tesadüfleri Sever 2 Kerem
- 2023 Mucize Aynalar Kerim