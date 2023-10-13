"Kızılcık Şerbeti" dizisinde Rüzgar, Alev'in eski sevgilisi olarak hikayeye dahil oluyor. Oyuncu Yiğit Kirazcı'nın kariyeri ve yaşamı da izleyiciler tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, KIZILCIK ŞERBETİ RÜZGAR KİMDİR? Kızılcık Şerbeti Yiğit Kirazcı (Rüzgar) kaç yaşında, nereli, evli mi? Yiğit Kirazcı biyografisi!

Yeni sezonun merakla beklenen dizilerinden biri olan " Kızılcık Şerbeti," izleyicilerle heyecan verici yeni bölümleri paylaşmaya devam ediyor. Bu sezon diziye katılan önemli isimlerden biri de Yiğit Kirazcı. Dizi içinde Rüzgar karakterini canlandıran Yiğit Kirazcı, izleyicileri etkileyen performansı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Peki, KIZILCIK ŞERBETİ RÜZGAR KİMDİR? Kızılcık Şerbeti Yiğit Kirazcı (Rüzgar) kaç yaşında, nereli, evli mi? Yiğit Kirazcı biyografisi!

KIZILCIK ŞERBETİ RÜZGAR KİMDİR?

Yiğit Kirazcı, 17 Ağustos 1983 tarihinde doğdu. Yiğit Kirazcı, muhasebe müdürü anne ve açıkhava reklamcısı bir babanın oğlu olarak dünyaya geldi. Aslen Burhaniyeli olan Kirazcı, lise eğitimini Koç Lisesi, üniversite eğitimini 2005 yılında Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklam bölümünde tamamlamıştır. Üniversite yıllarında modellik yaptı, reklamlarda oynadı. Oyunculuk eğitimi aldı ve 2007 yılında Son Tercih dizisindeki Teoman karakteriyle oyunculuğa ilk adımını attı. Ardından çeşitli sinema filmleri ve dizilerde rol aldı. 2016 yılında Seviyor Sevmiyor dizisindeki Tuna Ertürk karakteriyle geniş kitlelere ulaştıktan sonra ise 50m2'de "Yakup" karakterine hayat verdi. 2020'de Çatı Katı Aşk dizisindeki "Demir Yılmaz" karakterini canlandırmıştır.

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