Show Tv'nin yeni dizisi Kızılcık Şerbeti yeni bölümleriyle seyirciyi ekranlara kitliyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Kızılcık Şerbeti dizisinin konusu merak konusu oldu. Kullanıcılar, dizide yer alan oyuncuları araştırmakta. Kızılcık Şerbeti dizisinin oyuncu kadrosu izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Kızılcık Şerbeti oyuncuları kimler? Kızılcık Şerbeti konusu ne? Kızılcık Şerbeti dizisi oyuncu kadrosu! İşte detaylar...

Kızılcık Şerbeti konusu ne? Başrolünde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen ve Sıla Türkoğlu yer aldığı Kızılcık Şerbeti Show Tv ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Kızılcık Şerbeti'nın yeni bölümü merak uyandırdı. Kullanıcılar, dizinin oyuncu kadrosunu araştırmakta. Kızılcık Şerbeti dizisinin oyuncuları izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Kızılcık Şerbeti dizisinin konusu merak konusu oldu. Peki, Kızılcık Şerbeti oyuncuları kimler? Kızılcık Şerbeti konusu ne? Kızılcık Şerbeti dizisi oyuncu kadrosu! Detaylar haberimizde...

KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NEDİR?

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir.

KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCULARI KİMLER?

Kızılcık Şerbeti dizisi oyuncuları arasında Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman gibi isimler yer alıyor.