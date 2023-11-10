SHOW TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde Ömer'e Barış Kılıç hayat veriyor. Barış Kılıç katıldığı programlar ve yer aldığı dizilerle dikkat çekiyor. Peki,Kızılcık Şerbeti Ömer ölecek mi, diziden ayrılacak mı?

KIZILCIK ŞERBETİ ÖMER KİMDİR?

Barış Kılıç

ÖMER ÜNAL (BARIŞ KILIÇ)

Ömer, Abdullah Ünal'ın kardeşidir. Ünal Şirketler Grubu'nun yurt dışı yatırımlarının başındadır. Ömer abisine göre daha iyi eğitim almış, yurt dışında okumuştur. Karısı Sema'yla, genç yaşta babasının zoruyla evlenmiş, bu evlilikten Metehan adında bir oğlu olmuştur. Ömer modern yaşama uzak kalmamıştır ve bazı konularda abisi gibi düşünmüyordur. Zaman içinde Sema ve Ömer arasındaki eğitim ve görüş ayrılıkları baş edilmez bir hal alır ve Ömer boşanmak istediğini söyler. Ömer yapı olarak, herkese karşı saygılı olan, iş hayatında adaletli olmayı ilke edilmiş, oğluna düşkün, iyi bir babadır. Aile fertlerine saygıda asla kusur etmeyeceği gibi, kendini de asla ezdirmez ve kimseden lafını esirgemez. Kıvılcım'la karşılaşması, onun için de hayatının sınavı olacaktır.

KIZILCIK ŞERBETİ ÖMER ÖLECEK Mİ, DİZİDEN AYRILACAK MI?

Ömer karakterinin diziye veda edeceğine dair bir açıklama ya da haber gelmedi.

Kızılcık Şerbeti'nin oyuncu kadrosunda; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Oral Özer, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz, Tuana Gizem Uzunlar gibi isimler yer alıyor.