Show Tv'nin yeni dizisi Kızılcık Şerbeti yeni bölümleriyle seyirciyi ekranlara kitliyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Kızılcık Şerbeti dizisinin oyuncuları merak konusu oldu. Kullanıcılar, Ömer Ünal karakterini araştırmakta. Peki, Kızılcık Şerbeti Ömer kimdir? Ömer Ünal gerçekte kim, adı ne? Kızılcık Şerbeti Ömer Ünal karakterini kim canlandırıyor? İşte detaylar...

Başrolünde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen'in yer aldığı Kızılcık Şerbeti Show Tv ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümü merak uyandırdı. Kullanıcılar, dizinin oyuncu kadrosunu araştırmakta. Kızılcık Şerbeti dizisinin karakterlerinden ÖmerÜnal, izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Kızılcık Şerbeti ÖmerÜnal karakteri merak konusu oldu. Peki, Kızılcık Şerbeti Ömer kimdir? Ömer Ünal gerçekte kim, adı ne? Kızılcık Şerbeti Ömer Ünal karakterini kim canlandırıyor? Detaylar haberimizde...

KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NEDİR?

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir.

KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCULARI KİMLER?

Kızılcık Şerbeti dizisi oyuncuları arasında Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman gibi isimler yer alıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ ÖMER ÜNAL KİMDİR?

Kızılcık Şerbeti dizisinde Ömer Ünal karakterini Barış Kılıç canlandırmaktadır.