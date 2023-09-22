Kızılcık Şerbeti Ömer diziden ayrılıyor mu? Kızılcık Şerbeti Ömer hastalığı ne?

Kızılcık Şerbeti'nde Ömer büyük bir trafik kazası geçirmişti. Tedavi sonrası çift sağlıklarına kavuştu. Ancak Ömer'in hastalığı ortaya çıktı. Bu gelişme yeni bölüme damgasını vururken izleyiciler, ''Kızılcık Şerbeti Ömer hastalığı nedir, eli neden titriyor, nesi var?'' gibi konuları araştırdı. Peki, Kızılcık Şerbeti Ömer diziden ayrılıyor mu?

Ekranların sevilen dziisi Kızılcık Şerbeti'nin bu hafta yayınlanan bölümün son sahnesinde Ömer'in doktordan kötü sonuç alması izleyenleri meraklandırdı. Peki, Kızılcık Şerbeti Ömer diziden ayrılıyor mu?

KIZILCIK ŞERBETİ ÖMER DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Kızılcık Şerbeti'nin final sahnesinde oyuncu Barış Kılıç'ın hayat verdiği Ömer Ünal karakterinin hastane sahnesi izleyenleri kuşkulandırdı.

Yaşadığı kaza sonucu sonrasında hastaneye giden Ömer Ünal'a doktor sonucun kötü olduğunu ifade etti. Gelişmeler sonrası Kızılcık Şerbeti Ömer diziden ayrılıyor mu merak edildi.

Ancak, Ömer karakterinin diziye veda edeceğine dair bir açıklama ya da haber gelmedi.

KIZILCIK ŞERBETİ ÖMER KİMDİR?

ÖMER ÜNAL (BARIŞ KILIÇ)

Ömer, Abdullah Ünal'ın kardeşidir. Ünal Şirketler Grubu'nun yurt dışı yatırımlarının başındadır.

Ömer abisine göre daha iyi eğitim almış, yurt dışında okumuştur.Aile fertlerine saygıda asla kusur etmeyeceği gibi, kendini de asla ezdirmez ve kimseden lafını esirgemez. Kıvılcım'la karşılaşması, onun için de hayatının sınavı olacaktır.

Barış Kılıç kimdir?

Malatya doğumlu olan Barış Kılıç, Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni bitirdikten sonra Yeditepe Üniversitesi'nde İngilizce MBA programını alarak yüksek lisansını yaptı. Amerika'da bir yıl eğitim gördükten sonra yurda dönen Kılıç, oyunculuk kariyerine Kadir İnanır'ın başrolünde oynadığı ''Bütün Çocuklarım'' dizisi ile başladı. Daha sonra "Adını Feriha Koydum" dizisi ile tüm dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu "Güllerin Savaşı", ''Yasak Elma'' gibi bir çok başarılı yapımda yer alarak, yurtiçi ve yurtdışında da seyircinin takdirini topladı. Barış Kılıç'ın yer aldığı "Güllerin Savaşı" adlı yapımın 55 ülkeye satılması ile dizi, Türkiye İhracat ikincisi oldu. Bu başarı, İhracatçılar Birliği'nden verilen ''En İyi Erkek Başrol Oyuncu'' ödülü ile taçlandırıldı.