Kızılcık Şerbeti Nursema öldü mü? Nursema diziden ayrılıyor mu?

Show TV'nin, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör'ün paylaştığı dizisi ' Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ikinci tanıtım büyük merak uyandırdı. Kızılcık Şerbeti Nursema öldü mü? Nursema diziden ayrılıyor mu?

KIZILCIK ŞERBETİ NURSEMA ÖLDÜ MÜ?

Kızılcık Şerbeti'nin 82. bölüm fragmanında Sönmez ve Nilay'ın yerde yattığı ve herkesin dumanlar içinde kaldığı sahne dikkat çekti. Yanan mekanda 4 kişinin ölecek olmasının öğrenilmesiyle beraber gündemde yer alan iddialara göre, Sönmez karakterinin ve diziden ayrılacağı öğrenilen Görkem'in ailesinin öleceği belirtildi.

Aileleri bir araya getiren yılbaşı yemeğinde yaşanan büyük yangından görüntülerin ekrana geldiği tanıtıma sağlık görevlisinin "4 ölü, 4 ağır, 9 yaralı" şeklindeki açıklaması damga vuruyor.

'Görkem'in çıkardığı yangında ölen 4 kişinin kim olacağı ise merak ediliyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Görkem karakteriyle güç katan Özge Özacar ekibe veda ediyor.

Entrika üzerine entrikaya imza atan Görkem'in gelişi gibi gidişi de olaylı olacak. Dizide korkutucu büyük bir felaket yaşanacak ve seyirci yine nefeslerini tutup olacakları izleyecek.