Kadrosunda Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya ve Barış Kılıç gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti Show Tv ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Kızılcık Şerbeti dizisi yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Dizinin yayınlanan son bölümü sonrasında Nursema karakteri merak konusu oldu. Ceren Karakoç Yalazoğlu diziden ayrılacak mı sorusu araştırılmakta. Peki, Kızılcık Şerbeti Nursema öldü mü? Ceren Yalazoğlu Kızılcık Şerbeti diziden ayrıldı mı? Kızılcık Şerbeti Nursema ölecek mi? Detaylar haberimizde...

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜM NE OLDU?

Nursema'nın imam nikahının sonlandırılması için yapılanları öğrenen Abdullah, Alev'le yüzleştikten sonra Nursema ve İbrahim'in resmi nikah işlemlerini hızlandırmak için harekete geçecektir. Kıvılcım ve Ömer birlikteliği konusunda büyük tepki gösteren Doğa'nın annesine karşı bir türlü yumuşamaması sonucunda Ömer devreye girecek, ancak onun konuşması da Doğa'nın fikir değiştirmesi için yeterli olmayacaktır. Kıvılcım'ın okulda yaşayacağı bir olay Doğa'yı kendisine getirecek, annesinin ölümle burun buruna gelmesi sonucu yaptığı yanlıştan dönecektir. Çocuk odasının duvar kağıtları yüzünden yaşanılan tartışma konusunda kendini affettirmek isteyen Pembe'nin bu konudaki girişimi yine bir sonuç vermeyecektir.Nilay işsiz abisine iş bulmak için çabalayacak, sonuçta İhsan, Abdullah'ın şoförü olacaktır. Ömer'in evlilik konusunu yavaştan alıyor hissine kapılan Kıvılcım, Ömer'in yapacağı hoş bir sürpriz ile çok mutlu olacaktır. Nursema'dan umudunu kesen Umut, onun resmi nikahını öğrenince iyice çıldıracak, bir delilik yapmasını Alev önleyecektir. Ve Nursema'ya resmi nikah kıyılacak ancak bu nikahta keramet olmayacağı ilk geceden belli olacaktır.