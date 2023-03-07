Başrolünde Evrim Alasya, Barış Kılıç ve Sıla Türkoğlu'un yer aldığı Kızılcık Şerbeti Show Tv ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Kızılcık Şerbeti dizisi yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Dizinin yayınlanan son bölümü sonrasında Nursema karakteri merak konusu oldu. Peki, Kızılcık Şerbeti Nursema öldü mü? Ceren Yalazoğlu diziden ayrılıyor mu? Kızılcık Şerbeti Nursema ölecek mi? Detaylar haberimizde...

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜM NE OLDU?

Doğa'nın kendisine haber vermeden okula tekrar başlaması Fatih'i delirtmiş, onun bu hallerine şahit olan Kıvılcım ise çok gerilmiştir. Doğa'nın sağduyulu davranışlarıyla olay diğer aile bireylerine yansımasa da Fatih ve Kıvılcım arasında hiç olmadığı kadar soğuk rüzgârlara sebep olacaktır. Doğa ve Fatih'in kavgası ise başka konulara sıçrayacak, farklı konular üzerinden gerilim devam edecektir. Evdeki gerilimden beslenen Nilay ise bu durumu lehine çevirme çabaları içindedir. Doğa'nın babası Kayhan, damadıyla iş yapma yolunda hızla yürümektedir. Kıvılcım'a dava açmanın kıyısından dönen Kübra, Kıvılcım ile bambaşka bir ortamda bir araya gelmek durumunda kalacak, anneliğin her türlü ön yargının üzerinde olduğunu her iki kadın da bir kez daha anlayacaktır. Doğa'nın, Fatih'in arkadaş ortamından duyduğu rahatsızlık büyük sorunlara neden olurken, Kıvılcım yardım ettiği şiddet mağduru kadının kocası tarafından büyük risk altındadır.

KIZILCIK ŞERBETİ NURSEMA ÖLDÜ MÜ?

Kızılcık Şerbeti dizisinin 18.bölüm fragmanı sonrasında Nursema öldü mü? sorusu araştırılmakta. Fragmanda Nursema'nın tanımadığı birisiyle evlendirilmesinin ardından kendisini camdan aşağıya attığı görüntüler yer almaktadır. Nursema karakterinin dizideki akıbeti yeni bölümde belli olacaktır.