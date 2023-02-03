Kızılcık Şerbeti Nilay peruk mu takıyor? Kızılcık Şerbeti Nilay kimdir?

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KIZILCIK ŞERBETİ NİLAY PERUK MU TAKIYOR?

Kızılcık Şerbeti dizisinde rol alan Feyza Civelek, Nilay karakterini canlandırıyor. Nilay karakteri peruk takması ile seyircinin dikkatini çekti.

FEYZA CİVELEK KİMDİR?

Feyza Civelek, 1995 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Senaryo yazarı bir annenin kızı olan Civelek, ilk oyunculuk deneyimini 2009 yılında Acemi Cadı dizisiyle gerçekleştirmiştir. Bu deneyiminin ardından Sihirli Annem, Kavak Yelleri, Adını Feriha Koydum Emir'in Yolu ve senaryosunu annesinin yazdığı Güllerin Savaşı gibi dizilerde boy gösterdi.