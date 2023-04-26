Kadına şiddet sahnelerinden dolayı RTÜK'ün 5 hafta durdurma ve 1,5 milyon TL ceza verdiği Kızılcık Şerbeti Dizi cuma günü yeni bölümüyle ekrana gelecek. Dizi hakkında detaylar tekrar araştırılırken Kızılcık Şerbeti Nilay öldü mü, merak edildi.

KIZILCIK ŞERBETİ NİLAY ÖLDÜ MÜ?

Kızılcık Şerbeti karakterlerinden Nilay'ı canlandıran Feyza Civelek'in dedesi vefat etti. Üzücü gelişme sonrası yaptığı paylaşımda Civelek, "Demin dedemin vefat ettiği haberini aldım. O kadar kötüyüm ki, diyecek bir şey bulamıyorum. Senin elinde büyüdüm ben, baba yarısı oldun benim için... Nur içinde uyu... Seni çok özleyeceğim. Seni çok seviyorum canım dedem..." dedi.