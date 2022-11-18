Show Tv'nin yeni dizisi Kızılcık Şerbeti yeni bölümleriyle seyirciyi ekranlara kitliyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Kızılcık Şerbeti dizisinin oyuncuları merak konusu oldu. Kızılcık Şerbeti dizisinde yer alan Nilay karakteri izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Kızılcık Şerbeti Nilay kimdir? Kızılcık Şerbeti Nilay karakterini kim canlandırıyor? Kızılcık Şerbeti Nilay gerçekte kim, adı ne? İşte detaylar...

Kızılcık Şerbeti Nilay kimdir? Başrolünde Evrim Alasya, Barış Kılıç ve Sıla Türkoğlu'un yer aldığı Kızılcık Şerbeti Show Tv ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümü merak uyandırdı. Kullanıcılar, dizinin oyuncu kadrosunu araştırmakta. Kızılcık Şerbeti dizisinin karakterlerinden Nilay, izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Kızılcık Şerbeti Nilay karakteri merak konusu oldu. Peki, Kızılcık Şerbeti Nilay kimdir? Kızılcık Şerbeti Nilay karakterini kim canlandırıyor? Kızılcık Şerbeti Nilay gerçekte kim, adı ne? Detaylar haberimizde...

KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NEDİR?

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım ( Evrim Alasya ), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir.

KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCULARI KİMLER?

Kızılcık Şerbeti dizisi oyuncuları arasında Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman gibi isimler yer alıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ NİLAY KİM?

Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakterini Feyza Civelek canlandırmaktadır.

FEYZA CİVELEK KİMDİR?

Feyza Civelek, 1995 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Senaryo yazarı bir annenin kızı olan Civelek, ilk oyunculuk deneyimini 2009 yılında Acemi Cadı dizisiyle gerçekleştirmiştir. Bu deneyiminin ardından Sihirli Annem, Kavak Yelleri, Adını Feriha Koydum Emir'in Yolu ve senaryosunu annesinin yazdığı Güllerin Savaşı gibi dizilerde boy gösterdi.