Ekranların yeni başlayacan olan dizisi Kızılcık Şerbeti nerede çekiliyor merak edildi. Dizi severler dizi hakkında, Kızılcık Şerbeti nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Kızılcık Şerbeti dizi çekimleri nerede yapıldı? araştırması yapıyor. İşte detaylar...

Kızılcık Şerbeti nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Dizideki kolej nerede? Kızılcık Şerbeti dizi çekimleri nerede yapıldı?

Çok yakında ekrana gelecek olan, yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği, başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman'ın yer aldığı yeni dizi "Kızılcık Şerbeti" setinden ilk kareler basına yansıdı. Dizinin nerede çekildiği merak edildi. Peki, Kızılcık Şerbeti nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Kızılcık Şerbeti dizi çekimleri nerede yapıldı? Dizideki kolej nerede? Dizideki Milenyum Koleji nerede, hangi il ve ilçede?

KIZILCIK ŞERBETİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizi genel olarak İstanbul ve ilçelerinde çekilmektedir. Dizide yer alan kolejin, İstanbul Ataşehir'de bir özel koleje ait olduğu düşünülüyor.

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN KONUSU NE?

Senaryosunu Melis Civelek'in yazdığı, yönetmenliğini Ketche'nin üstlendiği "Kızılcık Şerbeti"nin tanıtımı yayınlandığı günden bu yana Türkiye'nin gündemine yerleşti. 3 Aynı doğrulara fakat farklı kültürlere sahip iki ailenin çocukları Doğa (Sıla Türkoğlu) ve Fatih'in (Doğukan Güngör) yıldırım nikahıyla evlenmesiyle yaşanan çarpıcı olayları konu alan "Kızılcık Şerbeti" izleyenleri her hafta ekran başına bağlayacak.

KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCU KADROSU

Barış Kılıç

Evrim Alasya

Settar Tanrıöğen

Sıla Türkoğlu

Sibel Taşçıoğlu

Doğukan Güngör

Müjde Uzman