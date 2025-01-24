Kızılcık Şerbeti neden yok? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm bu hafta yok mu?

Cuma günleri Show TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümü hakkında izleyiciler yoğun bir şekilde araştırma yapıyor. Dünkü yayın akışında dizilerin olmaması, diziseverleri "Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı?" sorusuna yönlendirdi. Peki, bu akşam Kızılcık Şerbeti ekranlarda olacak mı? Yeni bölüm hangi tarihte yayınlanacak? İşte detaylar...

KIZILCIK ŞERBETİ YOK MU?

Her hafta Cuma akşamları Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti, bu hafta da izleyicilerini heyecanlandırmaya devam ediyor. Dizinin 85. bölümünün bu akşam saat 20:00'de yayınlanması bekleniyor. En son 84. bölümüyle ekrana gelen dizi, yayın akışında da yeni bölümüyle yer alıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ BU AKŞAM YAYINLANACAK MI?

Show TV'nin güncel yayın akışında Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümünün saat 20:00'de başlayacağı belirtiliyor. Eğer bir değişiklik olmazsa, dizinin 85. bölümü bu akşam ekranlarda olacak.

SHOW TV GÜNCEL YAYIN AKIŞI

• 08:00 Bu Sabah (Canlı)

• 10:00 Kızılcık Şerbeti (Tekrar)

• 12:30 Gelin Evi (Yeni Bölüm)

• 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Canlı)

• 18:45 Show Ana Haber (Canlı)

• 20:00 Kızılcık Şerbeti (Yeni Bölüm)

• 00:15 Deha (Tekrar)

• 02:45 Siyah Kalp (Tekrar)

• 04:45 Sandık Kokusu (Tekrar)

Sonuç olarak, Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümü planlandığı gibi bu akşam izleyicisiyle buluşacak.