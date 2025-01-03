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Kızılcık Şerbeti neden yok, günü mü değişti? 2025 Kızılcık Şerbeti bu hafta yok mu? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Kızılcık Şerbeti neden yok, günü mü değişti? 2025 Kızılcık Şerbeti bu hafta yok mu? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
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Bu hafta televizyon dizileri yeni bölümü ile ekrana gelirken, bazıları ise tekrar bölümü ile veya hiç yayına girmeden haftayı geçirdi. Bu durum, izleyiciler tarafından merak edilerek dizilerin yayın akışında olmamasının sebebi araştırıldı. Kızılcık Şerbeti neden yok, günü mü değişti? 2025 Kızılcık Şerbeti bu hafta yok mu? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Yılbaşı haftasında bazı diziler yeni bölümü ile ekranda yer alırken, bazıları ise tekrar bölümü ile ya da hiç yayına çıkmadan haftayı tamamladı. Bu durum, izleyicilerin takip ettikleri dizileri ekranda ve yayın akışında görememesine ve bu durumun nedenini araştırmalarına yol açtı. 2025 Kızılcık Şerbeti bu hafta yok mu? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kızılcık Şerbeti'nin 73. Bölümünde; Fatih, Ömer'den intikam almak için Cansu ile ilişkiye girmiştir. Tamamen çıkar ilişkisine dayalı bu birlikteliğin sonucunda acaba kazanan taraf kim olacaktır...

Nilay'ın oğluna yapacağı diş buğdayı her iki ailenin de tüm kadınlarını bir araya getirecektir.

Cemal, Kıvılcım'ı yakın markajda tutmak için elinden gelen her şeyi yapmaya devam etmektedir.

Görkem'in kötücül hesapları sonucunda Nursema ve Firaz iş ortağı olarak bir atölye açarlar. Her ne kadar birbirlerinden hoşlanmasalar da ikisinin de devam etmek için geçerli nedenleri vardır.

Şirkette ise Fatih ve Ömer arasındaki gerilim yükselerek devam ediyordur.Mustafa git gide Görkem güdümlü Hale'nin tuzağına çekiliyordur.

Kocasıyla barışan ancak hala tereddütleri olan Pembe, yine bir çıkmaza sürüklendiğinin şüphesi içindedir.

KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NEDİR?

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir.

Kızılcık Şerbeti neden yok, günü mü değişti? 2025 Kızılcık Şerbeti bu hafta yok mu? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

2025 KIZILCIK ŞERBETİ BU HAFTA YOK MU?

Kızılcık Şerbeti yeni bölümü bu hafta yılbaşı program akışı nedeniyle yayınlanmıyor. Önümüzdeki hafta yeni bölümüyle ekrana gelmesi bekleniyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Vahid'in gelişi herkesin hayatını alt üst etmiştir. Sert kuralları ve uygulamalarıyla herkesi sindiren, gücü tarikatın dışına taşarak ortalığı karıştırmaya başlayan Vahid'in karşısında, kalemini gericilikle mücadele için kullanmaya başlayan Levent'in pes etmeye hiç niyeti yoktur. Ancak Vahid'i Zeynep'le tehdit ettiği Meryem'i onun tehdidinden kurtarmak için ihtiyaç duyulan kanıta ulaşmanın yolu, başta Sadi olmak üzere herkesin güç birliği yapmasından geçmektedir.

Bu sırada herkesin ihtiyaç duyduğu Cüneyd ise gerçeklikle bağını koparmak üzere bir haldeyken kayıplara karışmıştır. Bütün umutlar yitirilmeden önce, Cüneyd'in kendine gelip Zeynep için savaşması gerekir. Ancak bu kez en büyük düşmanı dışarıda değil, zihninin içindedir.Zeynep ise makus kaderiyle karşı karşıya kalırken Levent'in tüm zafer çabaları Beste ve Meryem'e doğru hızla yaklaşan bir felaket ile sınanacaktır.

KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCU KADROSU

Barış Kılıç

Evrim Alasya

Settar Tanrıöğen

Sıla Türkoğlu

Sibel Taşçıoğlu

Doğukan Güngör

Müjde Uzman

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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