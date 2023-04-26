Kadına şiddet sahnelerinden dolayı RTÜK'ün 5 hafta durdurma ve 1,5 milyon TL ceza verdiği Kızılcık Şerbeti dizisiyle ilgili yeni karar çıktı. Kızılcık Şerbeti dizisi bu akşam yayınlanacak mı merak konusu oldu. Peki, Kızılcık Şerbeti ne zaman yayınlanacak? Kızılcık Şerbeti bu hafta yeni bölüm var mı? İşte detaylar...

Başrollerini Evrim Alasya, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Ceren Karakoç ve Settar Tanrıöğen'in paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisibazı kadına şiddet sahnelerinden dolayı RTÜK'ten ceza aldı. Show Tv'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti bu hafta yayınlanacak mı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Kızılcık Şerbeti dizisinin ne zaman yayınlanacağı araştırılıyor. Peki, Kızılcık Şerbeti ne zaman yayınlanacak? Kızılcık Şerbeti bu hafta yeni bölüm var mı? Detaylar haberimizde...

KIZILCIK ŞERBETİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Kadına şiddet sahnelerinden dolayı RTÜK'ün 5 hafta durdurma ve 1,5 milyon TL ceza verdiği Kızılcık Şerbeti dizisiyle ilgili yeni karar çıktı. Kanal avukatlarının itirazlarının ardından Ankara Bölge İdari Mahkemesi, RTÜK'ün aldığı kararı bozarak yürütmeyi durdurdu. Dizi cuma günü yeni bölümüyle ekrana gelecek.