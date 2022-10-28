Ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti yeni bölümleriyle hangi gün yayınlanıyor merak edildi. Dizinin yeni bölümü ne zaman öğrenmek isteyenler, Kızılcık Şerbeti ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Kızılcık Şerbeti dizisi yeni bölüm hangi gün yayınlanıyor? Cuma mı? araştırması yapıyor. Peki, Kızılcık Şerbeti hangi gün? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm hangi gündür? İşte detaylar...

Kızılcık Şerbeti, Gold Film imzalı, ilk bölümü 28 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Hakan Kırvavaç'ın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek'in kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Kızılcık Şerbeti ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanıyor? Kızılcık Şerbeti yeni bölümleri hangi gündür? Cuma günü mü? İşte bilgiler...

KIZILCIK ŞERBETİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kızılcık Şerbeti her hafta Cuma günü saat 20:00 'da Show TV'de ekranlara geliyor.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM HANGİ GÜN?

Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümleri Cuma günleri ekrana gelmektedir.

KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NEDİR?

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir.

Doğa'nın daha üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcım, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar.

Doğa'nın kocası Fatih'in (Doğukan Güngör) ailesi muhafazakâr bir ailedir. Kıvılcım, kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür.

Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır. "Kızılcık Şerbeti" doğruları aynı, yöntemleri farklı olan iki uç aile arasında kalan bir aşk hikayesidir.

KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCULARI KİMLER?

Sıla Türkoğlu : Doğa Korkmaz

Doğukan Güngör : Fatih Ünal

Barış Kılıç : Ömer Ünal

Evrim Alasya : Kıvılcım Arslan

Settar Tanrıöğen : Abdullah Ünal

Sibel Taşçıoğlu : Pembe Ünal

Müjde Uzman : Alev Arslan

Aliye Uzunatağan

Feyza Civelek

Ceren Yalazoğlu Karakoç

Emrah Altıntoprak

Feray Darıcı

Selin Türkmen : Çimen

Özlem Çakar

Oral Özer

Rahimcan Kapkap

Serkan Tınmaz

Tuana Gizem Uzunlar