Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni sezonu merakla beklenirken Kızılcık Şerbeti ne zaman başlıyor? Sorusu gündeme geldi ve izleyiciler tarafından bir süredir heyecanla araştırılıyordur. Yayınlanmakta olan bilgiler ile birlikte Kızılcık Şerbeti yeni sezon tarihi belli oldu. Peki, Kızılcık Şerbeti ne zaman başlıyor? Kızılcık Şerbeti yeni sezon tarihi belli oldu!

Kızılcık Şerbeti ne zaman başlıyor? Sorusu, Kızılcık Şerbeti dizisinin sıkı izleyicileri başta olmak üzere birçok dizisever tarafından arama motorlarında merak edilen sorular arasında yer alıyor ve yeni sezon heyecanla araştırılıyordu. Peki, Kızılcık Şerbeti ne zaman başlıyor? Kızılcık Şerbeti yeni sezon tarihi belli oldu!

KIZILCIK ŞERBETİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kızılcık Şerbeti yeni sezon fragmanı içerisinde "Yeni sezon Cuma" ifadesi yer aldı. Buna göre Kızılcık Şerbeti yeni sezon tarihi belli oldu. Dizi 15 Eylül Cuma günü yeni sezon ve yeni bölümü ile birlikte izleyicisi ile buluşacak. Son bölümde Doğa'nın Fatih'in kendisini aldattığını söylemesi ile sezon finali yapan dizi, 30. Bölümü ile ekrana gelecek.

Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Ceren Karakoç, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman'ın başrolünü paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi 15 Eylül'de 2. sezonuyla ekrana dönüyor. Dizinin yeni sezon afişinde Nursema rolüyle geniş bir yakın uyandıran Ceren Karakoç'un olmaması seyirciyi kızdırdı.

"DİZİNİN ANA DAMARI NEDEN YOK?"

Afişte dizideki tüm başrol oyuncuları yer alırken gözler Nursema'yı oynayan Ceren Karakoç'u aradı. Geçtiğimiz sezon oyunculuk performansıyla kendisine hayran bırakan Karakoç'u göremeyen birçok sosyal medya kullanıcısı "Dizinin ana damarı Nursema neden yok?" yorumunu yaptı. Başarılı oyuncu ise afişte yer almamasıyla ilgili bir açıklama yapmadı.