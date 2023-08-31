Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun bazı sahnelerinde kadına şiddet içerdiği için Kızılcık Şerbeti dizisine verdiği 5 kez yayın durdurma cezası iptal edildi. Kızılcık Şerbeti ne zaman başlıyor? Sorusu bu nedenle gündemde yer aldı. Peki, Kızılcık Şerbeti ne zaman başlıyor? Kızılcık Şerbeti yeni sezon, yeni bölüm hangi tarihte başlayacak?

Başrollerinde Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Fevza Civelek, Barış Kılıç, Müjde Uzman, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Settar Tanrıöğen'in yer aldığı Kızılcık Şerbeti, geçtiğimiz sezon RTÜK'ten ceza yemişti. RTÜK'ün kadına şiddet öğesi içeren sahnelerinden dolayı verdiği 5 kez yayın durdurma cezası iptal edildi. Peki, Kızılcık Şerbeti ne zaman başlıyor? Kızılcık Şerbeti yeni sezon, yeni bölüm hangi tarihte başlayacak?

KIZILCIK ŞERBETİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kızılcık Şerbeti 9 Haziran Cuma günü sezon finali yapmıştı. Kızılcık Şerbeti 2. sezonunun Eylül ayının son haftası içerisinde yayınlanması planlanmaktadır. Buna göre 25 – 30 Eylül tarihleri arasında Kızılcık Şerbeti yeni sezonun izleyicileri ile buluşması öngörülmekte. Ayrıca dizinin merak edilmekte olan RTÜK cezasında son durumu da şu şekilde;

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre ise, Cezanın 2 haftalık bölümü uygulanmış, dizinin yayın saatinde RTÜK'ün gönderdiği belgeseller Show TV'de yayınlanmıştı. Dizinin kalan 3 haftalık yayın durdurma cezası için verilen karar belli oldu. Avukat Hakan Ayranpınar'ın temsil ettiği Gold Film karara itiraz etti. Ankara 22. İdare Mahkemesi, Gold Film'in açtığı davada verilen cezayı ağır bularak iptal etti.

KIZILCIK ŞERBETİ SEZON FİNALİNDE NE OLDU?

Alev ve kocasını yakın bir pozisyonda gören Pembe, her ne kadar bu durumdan çok rahatsız olmuşsa da şimdilik Abdullah'ın bahaneleriyle yetinmek zorunda kalır. Sonunda muratlarına ererek evlenen Nursema ve Umut, hayatlarının hiç de kolay olmayacağını, farklılıkların onları üzeceğini ilk günlerden itibaren görmeye başlarlar. Nursema'nın ailesini yemeğe çağırdığı gece her ikisi için de kabusa dönecektir.

Ömer, Kıvılcım'la birlikte yaşayacakları evi alarak ona sürpriz yapacak, ancak bununla da yetinmeyip daha büyük bir hamle ile Kıvılcım'ı tam kalbinden vuracaktır. Delil bularak boşanmayı kafasına takmış olan Doğa, beklediği haberi ona yardım eden Alev'den alınca harekete geçecek ancak yapacakları her iki aile için de geri dönülmez sonuçlara yol açacaktır.