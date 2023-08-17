Show Tv ekranlarının sevilen dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti büyük bir izleyici kitlesine hakim. Seyirciler ise sezon arasında olan dizinin yayın tarihini merak ediyor. Peki, Kızılcık Şerbeti ne zaman başlıyor? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ilk bölümü ne zaman yayınlanacak?

Show Tv'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni sezon ilk bölümünün ne zaman yayına gireceği merak konusu oldu. Başarılı oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkatleri üzerine çeken dizinin ne zaman başlayacağı ise araştırılıyor. İzleyiciler Kızılcık Şerbeti ne zaman başlıyor? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ilk bölümü ne zaman yayınlanacak? sorularına yanıt arıyor. Detaylar haberimizde.

KIZILCIK ŞERBETİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kızılcık Şerbeti dizisi 9 Haziran Cuma günü 29.bölümüyle sezon finali yaptı. Dizinin 2. sezon çekimleri ise 28 Ağustos'ta başlayacak. Buna göre ise dizinin tahmini olarak eylül ayının ortalarında başlaması bekleniyor.

KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NEDİR?

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir.

Doğa'nın daha üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcım, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar.

Doğa'nın kocası Fatih'in (Doğukan Güngör) ailesi muhafazakâr bir ailedir. Kıvılcım, kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür.

Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır. "Kızılcık Şerbeti" doğruları aynı, yöntemleri farklı olan iki uç aile arasında kalan bir aşk hikayesidir.

KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCULARI KİMLER?

Sıla Türkoğlu : Doğa Korkmaz

Doğukan Güngör : Fatih Ünal

Barış Kılıç : Ömer Ünal

Evrim Alasya : Kıvılcım Arslan

Settar Tanrıöğen : Abdullah Ünal

Sibel Taşçıoğlu : Pembe Ünal

Müjde Uzman : Alev Arslan

Aliye Uzunatağan

Feyza Civelek

Ceren Yalazoğlu Karakoç

Emrah Altıntoprak

Feray Darıcı

Selin Türkmen : Çimen

Özlem Çakar

Oral Özer

Rahimcan Kapkap

Serkan Tınmaz

Tuana Gizem Uzunlar