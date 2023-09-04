Show Tv'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonu heyecanla bekleniyor. Sezon finaliyle damga vuran dizinin 2. sezonu ne zaman başlayacak merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından yeni bölümün yayınlanacağı tarih araştırılmaktadır. Kızılcık Şerbeti ne zaman, hangi gün başlayacak soruları en çok aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Kızılcık Şerbeti ne zaman başlıyor? 2. sezon çekimleri başladı mı? Detaylar haberimizde...

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜM NE OLDU?

Alev ve kocasını yakın bir pozisyonda gören Pembe, her ne kadar bu durumdan çok rahatsız olmuşsa da şimdilik Abdullah'ın bahaneleriyle yetinmek zorunda kalır. Sonunda muratlarına ererek evlenen Nursema ve Umut, hayatlarının hiç de kolay olmayacağını, farklılıkların onları üzeceğini ilk günlerden itibaren görmeye başlarlar. Nursema'nın ailesini yemeğe çağırdığı gece her ikisi için de kabusa dönecektir.

Ömer, Kıvılcım'la birlikte yaşayacakları evi alarak ona sürpriz yapacak, ancak bununla da yetinmeyip daha büyük bir hamle ile Kıvılcım'ı tam kalbinden vuracaktır. Delil bularak boşanmayı kafasına takmış olan Doğa, beklediği haberi ona yardım eden Alev'den alınca harekete geçecek ancak yapacakları her iki aile için de geri dönülmez sonuçlara yol açacaktır.

KIZILCIK ŞERBETİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni sezon çekimleri 30 Ağustos tarihi itibariyle başlamıştır. Show Tv'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin eylül ayının son haftası içerisinde yayınlanması bekleniyor.