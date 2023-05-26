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Kızılcık Şerbeti Metehan kimdir? Mete Han kimin oğlu? Kızılcık Şerbeti Metehan karakterini kim canlandırıyor?

Kızılcık Şerbeti Metehan kimdir? Mete Han kimin oğlu? Kızılcık Şerbeti Metehan karakterini kim canlandırıyor?

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Show Tv'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin oyuncuları merak konusu oldu. Kızılcık Şerbeti dizisinde yer alan Metehan karakteri izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Kızılcık Şerbeti Metehan kimdir? Mete Han kimin oğlu? Kızılcık Şerbeti Metehan karakterini kim canlandırıyor? İşte detaylar...

Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç mini etekli pozunu paylaştı, takipçileri yorum yağdırdı: Pembe Hanım görmesinKızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç mini etekli pozunu paylaştı, takipçileri yorum yağdırdı: Pembe Hanım görmesin

Başrolünde Evrim Alasya, Barış Kılıç ve Sıla Türkoğlu'un yer aldığı Kızılcık Şerbeti Show Tv ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümü merak uyandırdı. Kızılcık Şerbeti dizisinin karakterlerinden Metehan, izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Kızılcık Şerbeti Metehan karakteri merak konusu oldu. Peki, Kızılcık Şerbeti Metehan kimdir? Mete Han kimin oğlu? Kızılcık Şerbeti Metehan karakterini kim canlandırıyor?Detaylar haberimizde...

KIZILCIK ŞERBETİ METEHAN KİMDİR?

Kızılcık Şerbeti dizisinde Metehan karakterini Rahimcan Kapkap canlandırmaktadır.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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