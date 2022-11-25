Show Tv'nin yeni dizisi Kızılcık Şerbeti yeni bölümleriyle seyirciyi ekranlara kitliyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Kızılcık Şerbeti dizisinin oyuncuları merak konusu oldu. Kızılcık Şerbeti dizisinde yer alan Metehan karakteri izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Kızılcık Şerbeti Metehan kimdir? Kızılcık Şerbeti Metehan gerçekte kim, adı ne? Kızılcık Şerbeti Metehan karakterini kim canlandırıyor? İşte detaylar...

Başrolünde Evrim Alasya, Barış Kılıç ve Sıla Türkoğlu'un yer aldığı Kızılcık Şerbeti Show Tv ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümü merak uyandırdı. Kullanıcılar, dizinin oyuncu kadrosunu araştırmakta. Kızılcık Şerbeti dizisinin karakterlerinden Metehan, izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Kızılcık Şerbeti Metehan karakteri merak konusu oldu. Peki, Kızılcık Şerbeti Metehan kimdir? Kızılcık Şerbeti Metehan gerçekte kim, adı ne? Kızılcık Şerbeti Metehan karakterini kim canlandırıyor? Detaylar haberimizde...

KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCULARI KİMLER?

Kızılcık Şerbeti dizisi oyuncuları arasında Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman gibi isimler yer alıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ METEHAN GERÇEK ADI NE?

Kızılcık Şerbeti dizisinde Metehan karakterini Rahimcan Kapkap canlandırmaktadır.