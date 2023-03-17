Show Tv'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin oyuncuları merak konusu oldu. Kızılcık Şerbeti dizisinde yer alan Leman karakteri izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Kızılcık Şerbeti Leman kimdir? Leman gerçekte kim, adı ne? Kızılcık Şerbeti Leman karakterini kim canlandırıyor? İşte detaylar...

Başrolünde Evrim Alasya, Barış Kılıç ve Sıla Türkoğlu'un yer aldığı Kızılcık Şerbeti Show Tv ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümü merak uyandırdı. Kızılcık Şerbeti dizisinin karakterlerinden Leman, izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Kızılcık Şerbeti Leman karakteri merak konusu oldu. Peki, Kızılcık Şerbeti Leman kimdir? Leman gerçekte kim, adı ne? Kızılcık Şerbeti Leman karakterini kim canlandırıyor? Detaylar haberimizde...

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜM NE OLDU?

Nursema düşme sonrası ağır yaralanmıştır. İbrahim ve ailesi panik halde onu bir hastaneye götürürler ve Nursema iyileşmeden ailesine haber vermemeye karar verirler. Abdullah Ünal'ın tepkisinden korkmaktadırlar.

Nursema'nın evlenmesinden dolayı dağılan Umut'u teselli etme görevini her zamanki gibi Alev üstlense de onun da kendi aşk hayatı çok yolunda gitmemektedir. Ömer ve Kıvılcım birlikteliklerini doyasıya yaşamaktadırlar. Doğa ile arasının düzelmesi de Kıvılcım için ayrı bir mutluluk kaynağıdır. Nilay kapandıktan sonra yeni dünyasını iyice abartma yoluna girecek, bu konuda en büyük desteği de Pembe'den görecektir. Nursema hastanede kendine gelecek ve öğreneceği büyük sır onu şoke edecektir.

KIZILCIK ŞERBETİ LEMAN KİMDİR?

Kızılcık Şerbeti Leman karakteri merak konusu oldu. Kızılcık Şerbeti dizisinde Leman karakterine Sevim Erdoğan canlandırmaktadır.