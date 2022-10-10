Kızılcık Şerbeti'nin ilk tanıtımı yayında! Show TV'de ekrana gelecek, yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği, başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu Doğukan Güngör ve Müjde Uzman'ın yer aldığı sezonun iddialı yapımı "Kızılcık Şerbeti"nin merak uyandıran ilk tanıtımı izleyiciyle buluştu. Peki, Kızılcık Şerbeti konusu nedir? Kızılcık Şerbeti oyuncuları neler?

Senaryosunu Melis Civelek'in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Ketche'nin oturduğu dizi çok yakında izleyicisiyle buluşacak. Peki, Kızılcık Şerbeti konusu nedir? Kızılcık Şerbeti oyuncuları neler? İşte detaylar haberimizde...

KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NEDİR?

Kızılcık Şerbeti'nin ilk tanıtımı yayında! Show TV'de ekrana gelecek, yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği, başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu Doğukan Güngör ve Müjde Uzman'ın yer aldığı sezonun iddialı yapımı "Kızılcık Şerbeti"nin merak uyandıran ilk tanıtımı izleyiciyle buluştu.

Senaryosunu Melis Civelek'in, yönetmenliğini Ketche'nin üstlendiği diziden yayınlanan ilk görüntüler büyük beğeni topladı. Farklı kültürlere sahip iki ailenin çocukları Doğa (Sıla Türkoğlu) ve Fatih'in (Doğukan Güngör), yıldırım nikahıyla evlenmesiyle yaşanan çarpıcı olayları konu alan dizi şimdiden büyük merak konusu oldu.

Hikayesi, usta oyuncu kadrosu ve rejisiyle dikkatleri çeken "Kızılcık Şerbeti" çok yakında Show TV'de ekrana gelmeye hazırlanıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCULARI KİMLER?

Barış Kılıç,

Evrim Alasya,

Settar Tanrıöğen,

Sıla Türkoğlu,

Sibel Taşçıoğlu

Doğukan Güngör

Müjde Uzman