Kızılcık Şerbeti bu akşam sezon finali bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin yeni bölüm fragmanı sonrasında hangi karakterin öldüğü araştırılıyor. Kızılcık Şerbeti dizinde hangi karakter veda etti merak konusu oldu. Peki, Kızılcık Şerbeti kim öldü? Kızılcık Şerbeti Ömer mi Kıvılcım mı öldü? Kızılcık Şerbeti hangi karakter öldü? İşte detaylar...

Show Tv ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti son bölümüyle sosyal medyaya damga vurdu. Sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti bu akşam sezon finali bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin fragmanında yer alan araba kazası sahnesinin ardından hangi karakterin öldüğü araştırılıyor. Kızılcık Şerbeti dizisinde hangi karakter öldü merak konusu oldu. Peki, Kızılcık Şerbeti kim öldü? Kızılcık Şerbeti Ömer mi Kıvılcım mı öldü? Kızılcık Şerbeti hangi karakter öldü? Detaylar haberimizde...

KIZILCIK ŞERBETİ KİM ÖLDÜ?

Kızılcık Şerbeti dizisi 29.bölümüyle sezon finali yapacak. Show Tv'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 29.bölümü fragmanında araba kazası sahnesinde 1 ölü ve 1 yaralı olduğu söylenmektedir. Yayınlanan fragmanın ardından hangi karakter öldü merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından diziye veda eden isim araştırılmaktadır. Kızılcık Şerbeti dizisinde ölen karakter yeni bölümün ardından belli olacaktır.