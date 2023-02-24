Show Tv'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin oyuncuları merak konusu oldu. Kızılcık Şerbeti dizisinde yer alan Kayhan karakteri izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Kızılcık Şerbeti Kayhan kimdir? Kızılcık Şerbeti Kayhan gerçekte kim, adı ne? Kızılcık Şerbeti Kayhan karakterini kim canlandırıyor? İşte detaylar...

Başrolünde Evrim Alasya, Barış Kılıç ve Sıla Türkoğlu'un yer aldığı Kızılcık Şerbeti Show Tv ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümü merak uyandırdı. Kullanıcılar, dizinin oyuncu kadrosunu araştırmakta. Kızılcık Şerbeti dizisinin karakterlerinden Kayhan, izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Kızılcık Şerbeti Kayhan karakteri merak konusu oldu. Peki, Kızılcık Şerbeti Kayhan kimdir? Kızılcık Şerbeti Kayhan gerçekte kim, adı ne? Kızılcık Şerbeti Kayhan karakterini kim canlandırıyor? Detaylar haberimizde...

KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCULARI KİMLER?

Kızılcık Şerbeti dizisi oyuncuları arasında Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman gibi isimler yer alıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ KAYHAN KİMDİR, GERÇEK ADI NE?

Kızılcık Şerbeti dizisinde Kayhan karakterini Soydan Soydaş canlandırmaktadır. Kayhan, Kızılcık Şerbeti dizisinde Kıvılcım'ın eski eşidir.