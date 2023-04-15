Show Tv ekranlarında izleyicilerle buluşan Kızılcık Şerbeti dizisi özet bölümünün gösterildiği sırada bir anda yayın kesildi. Bu nedenle izleyiciler tarafından Kızılcık Şerbeti kaldırıldı mı? Sorusu merak edildi. Peki, Kızılcık Şerbeti kaldırıldı mı? Kızılcık Şerbeti yayından kaldırıldı mı, neden kaldırıldı?

Show Tv ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisi ile ilgili tartışmalar iyice alevlendi. Dizinin geçtiğimiz hafta yayınlanan bir bölümünde zorla evlendirilen Nursema karakteri, evlendiği erkek tarafından camdan aşağı atıldı. Tepkilerin ardından harekete geçen RTÜK, kadına şiddet sahnesi nedeniyle 5 hafta durdurma ve 1,5 milyon TL ceza verdi. Peki, Kızılcık Şerbeti kaldırıldı mı? Kızılcık Şerbeti yayından kaldırıldı mı, neden kaldırıldı?

KIZILCIK ŞERBETİ KALDIRILDI MI?

Show Tv'nin avukatları, RTÜK'ün cezasını mahkemeye taşıyarak itiraz etti. Cezanın iptali içinTwitter'da "RTÜKKızılcıkŞerbetineDokunma" etiketiyle kampanya başlatılırken, birçok izleyici ve sanatçı karara tepki gösterdi. Kanal avukatlarının itirazını değerlendiren mahkeme, RTÜK cezasına karşın yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Dizinin son bölümünün yayınlanması beklenirken, hiç beklenmedik bir gelişme yaşandı. Ankara İdare Mahkemesi, Kızılcık Şerbeti dizisi hakkındaki yürütmeyi durdurma kararını iptal etti. İdare Mahkemesi'nin kararı dizinin özetinin yayınlandığı sırada geldi.

Karardan sonra dizi bir anda yayından kesilerek "İslamofobi" belgeseli yayınlanmaya başladı. RTÜK, yayın durdurma gerekçesi olarak, 6112 sayılı Kanun'un 8'inci maddesindeki "Toplumsal cinsiyet eşitliğine ters düşen, kadınlara yönelik baskıları teşvik eden ve kadını istismar eden programlar içeremez" ilkesini gösterdi.

KIZILCIK ŞERBETİ NEDEN KALDIRILDI?

Show Tv'den yapılan açıklamada, "Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun 2023/12 sayılı toplantısında alınan 15 No'lu kararı uyarınca, "Kızılcık Şerbeti" dizimizin yayını durdurulmuş ve yerine RTÜK tarafından kanalımıza yayınlanmak üzere gönderilen belgeseller yayına alınmıştır." ifadelerine yer verildi. Dizinin başrol oyuncuları ve sanat dünyasından karara tepkiler gecikmedi.