Gerdek sahnesinden dolayı RTÜK'ün 5 hafta durdurma ve 1,5 milyon TL ceza verdiği Kızılcık şerbeti kaldırıldı mı? Show TV'nin avukatlarının itirazını değerlendiren mahkeme, RTÜK'ten savunma istedi. Bu nedenle bir süredir gündemde farklı haberler ile yerini koruyordu. Peki, Kızılcık şerbeti kaldırıldı mı? Kızılcık şerbeti final mi yapacak, bitecek mi? Kızılcık şerbeti bu akşam yayınlanacak mı?

Gerdek sahnesinden dolayı RTÜK'ün 5 hafta durdurma ve 1,5 milyon TL ceza verdiği Kızılcık Şerbeti için geçtiğimiz günlerde Show TV'nin avukatları, mahkemeye itiraz başvurusunda bulunmuştu. Kızılcık Şerbeti izleyicileri ise dizinin bu hafta olup olmadığını merak ediyordu. Peki, Kızılcık şerbeti kaldırıldı mı? Kızılcık şerbeti final mi yapacak, bitecek mi? Kızılcık şerbeti bu akşam yayınlanacak mı?

KIZILCIK ŞERBETİ KALDIRILDI MI?

Televizyon tarihinde daha önce hiç uygulanmamış olan bu cezaya karşı kanalın avukatları devreye girdi. Show TV avukatları pazartesi sabahı itiraz hakkını kullanmıştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yüksek mahkeme itiraz talebini değerlendirdi. Mahkeme yürütmeyi durdurdu ve RTÜK'ten de savunma istedi. Uzayan karar süreci nedeniyle Kızılcık Şerbeti'nin bu akşam yayınlanacağı öğrenildi.