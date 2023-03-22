İzlenme raporlarını görüşmek üzere toplanan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), bazı televizyon kanallarına cezai yaptırım uyguladı. Toplantıda gündeme alınan dosyalar karara bağlandı. Peki, Kızılcık Şerbeti kaç bölüm ceza aldı? RTÜK Kızılcık Şerbeti cezası ne?

Kızılcık Şerbeti'nin 20. bölüm fragmanı yayınlandı! Nursema, tüm gerçekleri itiraf ediyor

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, bazı televizyon kanallarına cezai yaptırım uyguladı. RTÜK, din ve kadına şiddet sahnelerinden dolayı gelen şikayetlerin ardından Show TV'ye dizi sebebiyle 5 kez program durdurma ve en üst sınırdan idari para cezası yaptırımı uyguladı. Kızılcık Şerbeti kaç bölüm ceza aldı? RTÜK Kızılcık Şerbeticezası ne?

KIZILCIK ŞERBETİ KAÇ BÖLÜM CEZA ALDI?

Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Barış Kılıç, Ceren Karakoç, Müjde Uzman, Doğukan Güngör, Sibel Taşçıoğlu ve Settar Tanrıöğen'in başrolünü paylaştığı Kızılcık Şerbeti'ndeki kadın istismarı ve şiddet sahneleri yaptırıma uğradı. Show TV'nin "Kızılcık Şerbeti" dizisi sebebiyle Üst Kurul, SHOW TV'ye 5 kez program durdurma ve en üst sınırdan idari para cezası yaptırımı uyguladı.