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Kızılcık Şerbeti İmam Fatih Gühan kimdir?

Kızılcık Şerbeti İmam Fatih Gühan kimdir?
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Kızılcık Şerbeti dizisinde İmam'ı Fatih Gühan oynuyor. Gühan'ın katıldığı programlar ve yer aldığı dizilerle dikkat çekti. Kızılcık Şerbeti İmam Fatih Gühan kimdir?

Kızılcık Şerbeti dizisinin İmam İlhami'si Fatih Gühan, genç yaşta başladığı oyunculuk kariyeriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Kızılcık Şerbeti İmam Fatih Gühan kimdir?

KIZILCIK ŞERBETİ İMAM FATİH GÜHAN KİMDİR?

Kızılcık Şerbeti dizisinin İmam İlhami'si olarak izleyici karşısına çıkan Fatih Gühan, 8 Haziran 1993 yılında dünyaya geldi. Erken yaşlardan itibaren tiyatroyla ilgilenen Gühan, lise öğrenimini Uşak Sait Sabri Ağaoğlu Lisesi'nde tamamladı.

Lisans eğitimini ise Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Ana Sanat Dalı bölümünde tamamlayan yakışıklı oyuncu, eğitimi süresince birçok tiyatroda oynadı. Gühan "Beni Affet" ve "Beni Bırakma" dizilerinin kadrosunda yer almıştı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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