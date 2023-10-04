Kızılcık Şerbeti dizisi oyuncu kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Kızılcık Şerbeti Helin kimdir ve Ebru Destan Kızılcık Şerbeti dizisine mi dahil oldu soruları gündeme geliyor. Show Tv ekranında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisi konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Peki, Kızılcık Şerbeti Helin kimdir? Kızılcık Şerbeti dizisine Ebru Destan dahil oldu mu?

Yeni sezona hızlı bir giriş yapan Kızılcık Şerbeti'ne Yiğit Kirazcı'dan sonra Ebru Destan'da mı dahil olacak merak ediliyor. Kızılcık Şerbeti Helin kimdir ve Kızılcık Şerbeti dizisine Ebru Destan dahil oldu mu sorularına yanıt aranıyor. Başrollerin, Sıla Türkoğlu ve Evrim Alasya'nın olduğu diziye Ebru Destan hangi rolde oynayacağı gündeme geliyor. Kızılcık Şerbeti Helin kimdir? Kızılcık Şerbeti dizisine Ebru Destan dahil oldu mu? Detaylar haberimizdedir…

KIZILCIK ŞERBETİ HELİN KİMDİR?

Yeni sezona hızlı bir giriş yapan Kızılcık Şerbeti dizisi Yiğit Kirazcı'dan sonra Ebru Destan'da dahil oldu. Destan dizide Kirazcı'nın oynadığı Rüzgar rolünün sevgilisi Helin'i oynayacak.

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNE EBRU DESTAN DAHİL OLDU MU?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kızılcık Şerbeti dizisi ikinci sezonunda da büyük ilgiyle izleniyor. Gold Film'in Show TV için çektiği dizide yine olay üstüne olay yaşanıyor. Ketche'nin yönettiği diziye Yiğit Kirazcı "Rüzgar" rolüyle dahil olmuştu. Rüzgar'ın diziye sevgilisi Helin'le beraber katılacağı öğrenildi. Helin'i ise Ebru Destan oynayacak. Ebru Destan, son olarak Arka Sokaklar dizisinde rol almıştı.