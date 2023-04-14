Kızılcık Şerbeti dizisi yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Show Tv ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti yayın durdurma cezası aldı. Peki, Kızılcık Şerbeti hangi kanalda, hangi gün, saat kaçta? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

Gerdek sahnesinden dolayı RTÜK'ün 5 hafta durdurma ve 1,5 milyon TL ceza verdiği Kızılcık Şerbeti'nde yeni bir gelişme yaşandı. Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümü sonrasında dizinin ne zaman yayınlanacağı araştırılıyor. Peki, Kızılcık Şerbeti hangi kanalda, hangi gün, saat kaçta? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

KIZILCIK ŞERBETİ YAYIN YASAĞI NEDİR?

Gerdek sahnesinden dolayı RTÜK'ün 5 hafta durdurma ve 1,5 milyon TL ceza verdiği Kızılcık Şerbeti'nde yeni bir gelişme yaşandı. Show TV'nin avukatlarının itirazını değerlendiren mahkeme, RTÜK'ten savunma istedi. Uzayan karar süreci sonrası ise dizi bu akşam ekrana gelmeyecek. Mahkeme yürütmeyi durdurdu ve RTÜK'ten de savunma istedi.

KIZILCIK ŞERBETİ BU AKŞAM NEDEN YOK?

Kızılcık Şerbeti oyuncularından Barış Kılıç, İnstagram hesabından dizi hakkında paylaşımda bulundu. Kılıç, Yayın durdurma kararı saat 17:00'da geldi. İtiraz hakkımız bile olmadı." ifadelerini kullandı. Show Tv ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisi, yayın durdurma cezası aldı. Dizinin ceza aldığı izleyicilere şu ifadelerle duyuruldu: "Bu program, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun 22.03.2023 tarih ve 2023/12 sayılı toplantısında alınan 15 No'lu kararı uyarınca, kuruluşumuzun 10.03.2023 tarihinde saat 20:47'de yayınladığı "Kızılcık Şerbeti" adli dizi film yayınında, 6112 sayılı Kanun'un 8'inci maddesinin birinci fıkrasının s bendinde yer alan, yayın hizmetleri "Toplumsal cinsiyet eşitliğine ters düşen, kadınlara yönelik baskıları teşvik eden ve kadını istismar eden programlar içeremez" ilkesinin ihlali nedeniyle idari tedbir uygulanması sonucu yayını durdurulan program yerine yayınlanmaktadır.