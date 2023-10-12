SHOW TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti perşembe günü 34. bölümüyle ekranlara gelecek. Diziyi canlı izlemek isteyenler, Kızılcık Şerbeti hangi kanalda, hangi gün, ne zaman, bu akşam var mı? Kızılcık Şerbeti 34. BÖLÜM CANLI, FULL, REKLAMSIZ İZLE Araştırması yapıyor.

Kızılcık Şerbeti hangi kanalda, hangi gün, ne zaman, bu akşam var mı? Kızılcık Şerbeti 41. BÖLÜM CANLI, FULL, REKLAMSIZ İZLE

Kızılcık Şerbeti Her Perşembe 20.00'de! Öte yandan Kızılcık Şerbeti'nin 33. Bölümünde; Bebeğin gelmesiyle Ünallar'ın evinde bayram havası esmektedir. Özellikle Fatih ve Pembe aşırı derecede mutlulardır. Kıvılcımlar'ın evinde ise tam anlamıyla yas havası hakimdir. İşte Kızılcık Şerbeti hangi kanalda, hangi gün, ne zaman, bu akşam var mı? Kızılcık Şerbeti 34. BÖLÜMCANLI, FULL, REKLAMSIZ İZLE! Sorularına cevaplar…

KIZILCIK ŞERBETİ HANGİ KANALDA, HANGİ GÜN, NE ZAMAN, BU AKŞAM VAR MI?

Kızılcık Şerbeti Her Perşembe 20.00'de yayınlanıyor. Bu perşembe günü yayınlanacak olan 34. BÖLÜMaraştırılıyor. Öte yandan 34. BÖLÜMfragmanı yayınlandı.

Kızılcık Şerbeti Yeni bölümüyle perşembe akşamı (12 Ekim) 20.00'de SHOW TV'DE! Diziyi TV'den ve bölüm sonrası yayınlanacak olan kanallarından Youtube'dan izleyebilirsiniz.

KIZILCIK ŞERBETİ 34. BÖLÜMCANLI, FULL, REKLAMSIZ İZLE

Yeni Bölüm Perşembe 20.00'de atv'de!

KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir. Doğa'nın daha üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcım, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar. Doğa'nın kocası Fatih'in (Doğukan Güngör) ailesi muhafazakar bir ailedir. Kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür. Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır. Kızılcık Şerbeti; doğruları aynı, yöntemleri farklı olan iki uç aile arasında kalan bir aşk hikayesidir.

KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCULARI

Kızılcık Şerbeti'nin oyuncu kadrosunda; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Yiğit Kirazcı, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz, yer alıyor.

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