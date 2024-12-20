Yayınlandığı günden itibaren cuma akşamlarına damga vuran ve reyting rekorları kıran "Kızılcık Şerbeti" her hafta adından söz ettirmeye devam ediyor. Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Ceren Yalazoğlu ve Özge Özacar'ı buluşturan dizi, hikayedeki entrika ve olaylarla gündemden düşmüyor. Kızılcık Şerbeti Görkem diziden ayrılıyor mu?

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Karnındaki bebeğin sorununu öğrenen Görkem bu durumu fırsata çevirmeye karar vererek Doğa'yı suçlamak üzere harekete geçer. Doğa ve ailesi Görkem'in yalanlarına inanmazken Ünallar ne yapacaklarını, kime inanacaklarını şaşırmış durumdadırlar. Sevtap'ın mecbur kalıp çaldığı broş yüzünden Meri'nin başının derde girmesini içine sindiremeyen Nilay, kıvrak bir oyunla hem Meri'yi temize çıkaracak hem de annesinin suçlanmasının önüne geçecektir. Firaz evinde kaldığı imam İlhami ile arkadaşlığını ilerletmekte, Nursema ile olan yakınlığını da korumaktadır. YouTube'da program yapmaya başlayan Kıvılcım'ın ilk konuğu Ömer olur. Ailesine karşı durarak Doğa'nın yanında yer alan Fatih artık dönülmez bir yoldadır.

KIZILCIK ŞERBETİ GÖRKEM DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Hakan Kırvavaç ile Eylem Oğuz'un yönettiği dizide sürpriz bir ayrılık yaşanacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; diziye dahil olduğu günden beri hikayenin seyrini değiştiren ve yaptığı kötülüklerle seyirciler tarafından sevilmeyen "Görkem" karakterine hayat veren Özge Özacar ekibe veda ediyor. Ayrıca, Görkem'in hikayeden ayrılışının olaylı olacağı ve dizide büyük bir felaket yaşanacağı öğrenildi.