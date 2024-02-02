Kızılcık Şerbeti full HD bölüm izle! Kızılcık Şerbeti 49. bölüm tek parça izle! Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu?

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KIZILCIK SERBETI SON BÖLÜM NELER OLDU?

Kızılcık Şerbeti'nin 48. bölümünde; Abdullah'ın kalbi yaşadıklarını kaldıramamış ve büyük bir kalp krizi geçirmiştir. Ömer'in onu merak ederek yanına gelmesiyle hayata tutunacak ancak bir süre hastanede kalması gerekecektir. Bu kötü olay tüm ailenin yeniden bir araya gelmesine neden olur. Abdullah'ın rahatsızlandığını öğrenen Alev, ilk uçakla şehre dönse de Abdullah'a ulaşması hiç de kolay olmayacaktır. Ömer, Görkem'i daha yakından tanıma girişimlerini sürdürmektedir. Umut, kendini bol para kazanmanın keyfine iyice kaptırmış, gitgide iyice riskli işlere bulaşmaya başlamıştır. Ertuğrul'un dernekte verdiği davet birçok kişinin gerçek duygularını ortaya çıkaracaktır. Mustafa'nın karısına olan şüpheleri gittikçe büyümektedir.Bu nedenle ona kötü davranmaya başlamış, bu durum tüm ailenin dikkatini çekmeye başlamıştır. Bu konuda yapacağı hareket Nilay tarafından çok daha büyük bir hamleyle karşılık görürken herkes hayatının şokunu yaşar.

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KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NE?

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir. Doğa'nın daha üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcım, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar. Doğa'nın kocası Fatih'in (Doğukan Güngör) ailesi muhafazakar bir ailedir. Kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür. Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır. Kızılcık Şerbeti; doğruları aynı, yöntemleri farklı olan iki uç aile arasında kalan bir aşk hikayesidir.

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KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCULARI

Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Oral Özer, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz, Tuana Gizem Uzunlar

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