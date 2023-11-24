Kızılcık Şerbeti full HD bölüm izle! Kızılcık Şerbeti 40. bölüm tek parça izle! Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu?

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KIZILCIK SERBETI SON BÖLÜM NELER OLDU?

Kızılcık Şerbeti'nin 39. Bölümünde; Rüzgar'ın, Alev'i isteme gecesi olaysız atlatılmış, ikili artık nişanlı bir çift olmuştur. Ömer ve Kıvılcım ise resmi olarak boşanırlar. Her ikisi de çok mutsuzdur. Ömer kafasını dağıtmak için hayatında yapmadığı aktivitelere yönelirken, Kıvılcım işine dört elle sarılır. Ertuğrul ile kurduğu dostluk da bu kötü döneminde yaralarını sarmasına yardımcı olacaktır.

Nilay doğum yapacak, küçük Abdullah'ın gelişi tüm aile için mutluluk kaynağı olacaktır.

Babasının onu işinden etmesi nedeniyle çok öfkelenen Nursema, annesi ile yüzleşecek, ailesinden biraz daha uzaklaşacaktır. Abdullah önce Umut ile sonra Nursema'yla konuşması sonucunda onları kendi hallerine bırakacağının sözünü verir.

Doğa'nın ondan intikam almak için söylediği yalanı yutmuş görünen Fatih, karısını yakın takibe alır ve onun gerçek amacını öğrenerek kendine yeni bir yol çizer. Fatih'in her şeyi bildiğinden habersiz olan Doğa ise Fatih'in davranışlarına bir türlü anlam verememektedir.

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KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NE?

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir. Doğa'nın daha üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcım, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar. Doğa'nın kocası Fatih'in (Doğukan Güngör) ailesi muhafazakar bir ailedir. Kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür. Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır. Kızılcık Şerbeti; doğruları aynı, yöntemleri farklı olan iki uç aile arasında kalan bir aşk hikayesidir.

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KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCULARI

Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Oral Özer, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz, Tuana Gizem Uzunlar

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