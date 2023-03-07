Show Tv ekranlarının sevilen dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti büyük bir izleyici kitlesine hakim. Seyirciler ise Kızılcık Şerbeti 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusunu merak ediyor. Her yayınlandığı gün izleyicileri ekranlara kilitleyen dizinin yeni fragmanı merakla bekleniyor. Peki, Kızılcık Şerbeti fragman yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izle!

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KIZILCIK ŞERBETİ FRAGMAN YAYINLANDI MI?

Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İzlemek için Show TV sitesini ziyaret edebilirsiniz.

KIZILCIK ŞERBETİ NE ZAMAN?

Kızılcık Şerbeti her Cuma Show TV ekranında saat 20.00'da seyircisi ile buluşuyor.

KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NE?

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir. Doğa'nın daha üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcım, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar. Doğa'nın kocası Fatih'in (Doğukan Güngör) ailesi muhafazakar bir ailedir. Kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür. Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır. Kızılcık Şerbeti; doğruları aynı, yöntemleri farklı olan iki uç aile arasında kalan bir aşk hikayesidir.